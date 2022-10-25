Güneş Tutulması depremi tetikler mi, depremle ilişkisi var mı? Uzmanlar güneş tutulması ile olası deprem ihtimalini değerlendirdi!

Bugün gerçekleşecek olan Güneş Tutulması öncesi binlerce kişi bu tutulmanın depremi tetikleyip tetiklemeyeceği konusuna dikkat çekiyor. Bildiği üzere 1999 depreminden bir hafta öncesinde de tutulma geröekleşmiş ancak 2006 yılında yaşanan tutulmadan sonra böyle bir deprem yaşanmamıştı. Bu tip doğa olaylarının depremleri tetikleyebileceği görüşüne istinaden uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Peki, Güneş Tutulması depremi tetikler mi, depremle ilişkisi var mı? İşte uzmanların güneş tutulması görüşü...