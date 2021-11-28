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Giriş Tarihi: 28.11.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 11:08

Güneş tutulması ne zaman, hangi evrede gerçekleşir ve Türkiye’den gözükecek mi? Güneş tutulması nasıl olur?

Gök olaylarına meraklı olan vatandaşlar Güneş Tutulması için geri sayıma geçti. Güneş Tutulmasını canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar ise, saati ile ilgili araştırma yapıyor. Pek çok kıtadan takip edebilecek bu tutulma 18 ayda bir yaşanıyor ve insanlar üzerinde etkisi 6 aydan fazla sürüyor. Peki Güneş tutulması ne zaman, hangi evrede gerçekleşir ve Türkiye'den gözükecek mi? Güneş tutulması nasıl olur?

Güneş tutulması ne zaman, hangi evrede gerçekleşir ve Türkiye’den gözükecek mi? Güneş tutulması nasıl olur?

Yılın son tutulması ile ilgili olarak Güneş tutulması tarihi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Gök olayları içinde en önemlilerden biri olarak kabul edilen Güneş tutulmasının insanlar üzerindeki etkisinin en az 6 ay olduğu belirtiliyor. Peki Güneş tutulması ne zaman, hangi evrede gerçekleşir ve Türkiye'den gözükecek mi? Güneş tutulması nasıl olur?

Güneş tutulması ne zaman, hangi evrede gerçekleşir ve Türkiye’den gözükecek mi? Güneş tutulması nasıl olur?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021'nin en önemli gök olayı ise 4 Aralık 2021 Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek. Tutulmanın 1 saat 43 dakika sürmesi bekleniyor.

HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLECEK?

Tutulma, Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın güney ucunda gözlemlenebilecek. Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

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Güneş tutulması ne zaman, hangi evrede gerçekleşir ve Türkiye’den gözükecek mi? Güneş tutulması nasıl olur?

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL VE NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

Güneş tutulması ne zaman, hangi evrede gerçekleşir ve Türkiye’den gözükecek mi? Güneş tutulması nasıl olur?
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