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Güneydoğu'da göz gözü görmüyor

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 17:05
Güneydoğu'da göz gözü görmüyor

ve üzerinden gelen toz zerrecikleri ve 'de etkili oldu. Suriye üzerinden gelen toz bulutu, sabahtan itibaren Şırnak'ta yaşamı olumsuz etkiledi.

Güneydoğu'da göz gözü görmüyor

Toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu.

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Güneydoğu'da göz gözü görmüyor

'de de öğle saatlerinde orta ve kuvvetli esen rüzgar nedeniyle etkili olan toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına yol açtı.

Güneydoğu'da göz gözü görmüyor

Kent merkezinde zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine neden olan toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güneydoğu'da göz gözü görmüyor

Öte yandan toz taşınımı nedeniyle kentte tarihi mekanları gezen turistler de zor anlar yaşadı.

Güneydoğu'da göz gözü görmüyor

Uzmanlar, yaşlı ve çocuklar ile solunum rahatsızlığı bulunanların toz taşınımının görüldüğü saatlerde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Güneydoğu'da göz gözü görmüyor
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