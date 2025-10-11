Günlük burç yorumları 11 Ekim 2025: Yapay zeka yorumladı, bugün burçları neler bekliyor?

♎ Terazi

Sosyal ilişkiler öne çıkıyor. Eski bir dostla görüşme veya beklenmedik bir mesaj günü güzelleştirebilir.

♏ Akrep

İçinde bir dönüşüm isteği var. Bugün sezgilerin çok güçlü; bir şeyi hissediyorsan muhtemelen doğrudur.

♐ Yay

Rutinlerden sıkılmış olabilirsin. Yeni bir fikir, kısa bir yolculuk veya farklı bir ortam ruhuna iyi gelir.