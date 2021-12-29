Günlük burç yorumları 29 Aralık 2021 Çarşamba: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

2022'DE OĞLAK BURCUNU NE BEKLİYOR?

Özgüven Tazeleyeceksiniz.

Bir yıl düşünün ki içinde yoğunluk barındırmasın… Düşünemiyorsunuz değil mi? İşte gök kubbe de alışılmışın dışında bir yıla gireceğinizi işaret ediyor. Bütün yoğunluğun içerisindeki iddialı duruşunuz yılın kalanında ne kadar istekli olduğunuzu, nelerden vaz geçebileceğinizi, konfor alanınızdan ne kadar uzaklaşabileceğinizi hatırlatacak. Olmazları olduran bir yıl kapınızı çalarken sosyal yaşantınızdaki fazlalığa dönmüş ilişkilere bir son verecek, temizliğe çevrenizden başlayacaksınız.

Eğitim hayatı devam eden bir Oğlak burcuysanız bu alandaki çalışmalarınızı hızlandıracaksınız.

Kalbinizi yoran ilişkilerden sıyrılmak özgürlüğünüzü tatmanıza ön ayak olacak. "Daha önce böyle hissetmemiştim." Sözünü zikredeceksiniz.

İniş Çıkışlar Duruşunuzu Bozmayacak

Herkesin hayatında iyisiyle kötüsüyle birçok olay olur. Siz de 2022'nin ilk 3 ayından sonra duygusal anlamda farklı bir seviyede olduğunuzu fark edeceksiniz. Önceleri sizi çokça hırpalayan konuların artık o kadar tesirli olmadığını fark edeceksiniz. İkili ilişkilere karşı olan dağınık tavrınız yerini titiz bir cerraha bırakacak. Nerede nasıl tepki vermeniz gerektiği konusunda uzmanlaşmak da burcunuzun şanından gelecek. Gök kubbe tatlı dilinizi bu yıl epey kullanacaksınız diyor.

2022'nin Nisan ayında daha önce yaşamadığınız duygusal deneyimleri yaşayabilirsiniz.

Kurumsal bir şirkette görev alıyorsanız, yaşanan tartışmalar sonrasında yüzünüze gülen insanların arkanızdan işler çevirdiğini düşünebilirsiniz. Güven duygunuz ağır bir sınav verecek.

Kimsenin maddi anlamda boyunduruğu altına girmek istemeyecek, gerekirse ek iş yapmak isteyeceksiniz.

Güçlü Hedefler, Kararlı Adımlar

Hayatınıza sirayet edecek en özel hedeflerinizi sonbahardan itibaren atacaksınız. Güçlü olmanın ilk adımını önemli kararlar almada arayacak, özel hayatınızda daha önce deneyimlemediğiniz olgunlukları kalbinizde yeşerteceksiniz.