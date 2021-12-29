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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları 29 Aralık 2021 Çarşamba: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 08:49

Günlük burç yorumları 29 Aralık 2021 Çarşamba: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 29 Aralık 2021 Çarşamba günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 29 Aralık 2021 Çarşamba günü için günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 29 Aralık 2021 Çarşamba: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Aralık 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 29 Aralık 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2022'DE OĞLAK BURCUNU NE BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları 29 Aralık 2021 Çarşamba: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

2022'DE OĞLAK BURCUNU NE BEKLİYOR?

Özgüven Tazeleyeceksiniz.

Bir yıl düşünün ki içinde yoğunluk barındırmasın… Düşünemiyorsunuz değil mi? İşte gök kubbe de alışılmışın dışında bir yıla gireceğinizi işaret ediyor. Bütün yoğunluğun içerisindeki iddialı duruşunuz yılın kalanında ne kadar istekli olduğunuzu, nelerden vaz geçebileceğinizi, konfor alanınızdan ne kadar uzaklaşabileceğinizi hatırlatacak. Olmazları olduran bir yıl kapınızı çalarken sosyal yaşantınızdaki fazlalığa dönmüş ilişkilere bir son verecek, temizliğe çevrenizden başlayacaksınız.

  • Eğitim hayatı devam eden bir Oğlak burcuysanız bu alandaki çalışmalarınızı hızlandıracaksınız.
  • Kalbinizi yoran ilişkilerden sıyrılmak özgürlüğünüzü tatmanıza ön ayak olacak. "Daha önce böyle hissetmemiştim." Sözünü zikredeceksiniz.

İniş Çıkışlar Duruşunuzu Bozmayacak

Herkesin hayatında iyisiyle kötüsüyle birçok olay olur. Siz de 2022'nin ilk 3 ayından sonra duygusal anlamda farklı bir seviyede olduğunuzu fark edeceksiniz. Önceleri sizi çokça hırpalayan konuların artık o kadar tesirli olmadığını fark edeceksiniz. İkili ilişkilere karşı olan dağınık tavrınız yerini titiz bir cerraha bırakacak. Nerede nasıl tepki vermeniz gerektiği konusunda uzmanlaşmak da burcunuzun şanından gelecek. Gök kubbe tatlı dilinizi bu yıl epey kullanacaksınız diyor.

  • 2022'nin Nisan ayında daha önce yaşamadığınız duygusal deneyimleri yaşayabilirsiniz.
  • Kurumsal bir şirkette görev alıyorsanız, yaşanan tartışmalar sonrasında yüzünüze gülen insanların arkanızdan işler çevirdiğini düşünebilirsiniz. Güven duygunuz ağır bir sınav verecek.
  • Kimsenin maddi anlamda boyunduruğu altına girmek istemeyecek, gerekirse ek iş yapmak isteyeceksiniz.

Güçlü Hedefler, Kararlı Adımlar

Hayatınıza sirayet edecek en özel hedeflerinizi sonbahardan itibaren atacaksınız. Güçlü olmanın ilk adımını önemli kararlar almada arayacak, özel hayatınızda daha önce deneyimlemediğiniz olgunlukları kalbinizde yeşerteceksiniz.

  • Ay Düğümleri'nin Uranüs ile kavuşumu Toprak burcunda gerçekleşirken, 2022 yılı hayatınızda hiçbir köşeyi dağınık bırakmayacak. Bu enerjiniz devrim niteliğinde olacak.
  • Yılın başında aniden hem siz hem de aile bireyleriniz işten ayrılabilir.
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Günlük burç yorumları 29 Aralık 2021 Çarşamba: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

İlişkisi olan bir Oğlak burcuysanız; Eşinizin ailevi sorunlarını geride bırakması daha rahat planlar kurmanızı sağlayacak. Uzun zamandır düşündüğünüz tatil bu yıl gerçekleşebilir.

Kalbi boş bir Oğlak burcuysanız; Daha önce arkadaş olduğunuz kişinin size olan bakışlarının değiştiğini fark edeceksiniz.

2021'nin İlk Dört Ayında;

  • Önemli işlerinizi şansa bırakmayacaksınız.
  • Maddi gücünüzü arttıracak, kendi işinizi kurmak isteyeceksiniz.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

  • Yurtdışına çıkma planınız varsa yaz aylarını değerlendirin.
  • Maddi açıdan kimseye taviz vermemelisiniz.

2021'in Son Dört Ayında;

  • Hayatınıza yeni bir soluk getirmekten korkmayın.
  • Yılın son düzlüğünde kimse ile ego savaşına tutuşmayın.
Günlük burç yorumları 29 Aralık 2021 Çarşamba: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

Koç: Devamlı olarak alttan aldığın, kendinden ise ödün verdiğin konulara karşı tavrın netleşiyor. Korkularının üzerine daha çok giderken, cesaretini topluyorsun.

Boğa: Sosyal çevren giderek genişlerken aynı zamanda da hareket kazanıyor. Şans gezegeni Jüpiter, su burcunda konumlanıyor. Geleceğe yönelik planlarını şimdiden yapmaya başlayabilirsin.

İkizler: Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, işlerini büyütmek adına bankalarla görüşmeler yapabilirsin. Maddi konularda daha titiz ve sorgulayıcı ilerlemek isteyebilirsin.

Yengeç: Değişime dair harekete geçiyorsun, rutinlerine yeni bir soluk kazandırıyorsun. Kararlı tavırların ile dikkatleri üzerinde toplayacaksın.

Günlük burç yorumları 29 Aralık 2021 Çarşamba: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Aslan: Yetişmesi gereken işlerin birikmesi, seni güne erken başlamak zorunda bırakacak. Aynı anda birden fazla konuya yoğunlaşmak, bazı detayları görmezden gelmene yol açabilir.

Başak: Şans gezegeni Jüpiter, karşıt burcunda hareket ederken, unuttuğun güzel duyguları tekrar hatırlamanı sağlayacak. Eğer ilişkisi uzun süredir devam eden bir Başak burcuysan, evlilik teklifi her an kapını çalabilir.

Terazi: Geçmişe dair konular sürekli aklına gelse de geleceğe dair planlar yapmaktan kaçınmayacaksın. Hayatına daha çok sahip çıkıyorsun.

Akrep: Hayatın iyi ve güzel yanlarına daha fazla odaklanıyorsun. Bu sayede kendine yeni hedefler koyabileceksin. Şans gezegeni Jüpiter, bugün itibariyle su burcunda konumlanmaya başlayacak.

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