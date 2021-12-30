Günlük burç yorumları 30 Aralık 2021 Perşembe! Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Aslan: Bir türlü hayata geçiremediğin planların için kendini baskı altında hissedebilirsin. Eğer sosyal medyayı çok sık kullanan bir Aslan burcuysan, bu günlerde paylaşımlarına dikkat etmek isteyebilirsin.
Başak: Önüne çıkan fırsatları ikinci kez değerlendirmek isteyeceksin. Yarın akşam için planlarını, yeniden gözden geçirirken, önemli bir eksiğin olmamasına ayrıca özen göstereceksin.
Terazi: Kendinden yaşça büyük insanlarla olan iletişimin artabilir. Belli konularda onların hayat tecrübelerinden yararlanarak kendine bir yol haritası oluşturabilirsin.
Akrep: Bazı konularda fazla duygusal davrandığını fark etmen, kararlarını gözden geçirmene sebep olacak. Eğer evli bir Akrep burcuysan, eşinin seninle paylaşmak isteyeceği müjdeli haberler seni şaşkın bir yapının içerisine sokabilir.
Yay: İnsanların sana yönelik düşüncelerine gereğinden fazla takılmamaya özen gösteriyorsun. Motivasyonunun düşmemesi elinden geleni yapıyorsun.
Oğlak: Son zamanlarda sevdiğin insanlarla sorun yaşadığın konular varsa, şapkanı önüne alıp düşünmek isteyeceksin. Öz eleştiri yapacak olman, hatanın kaynağını bulmanı sağlayacak.
Kova: Bugün bulunduğun ortamlarda pozitif ruh halin ve enerjinle, çevrendeki kişileri etkin altına alacaksın. Yaptığın işlerden keyif alıyor olman, seni mutlu ediyor.
Balık: Kafanı kurcalayan konuları masaya yatırmak isteyebilirsin. Hayatındaki aksaklıkları yoluna koymak için daha fazla çaba içerisinde olacaksın.