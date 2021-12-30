Günlük burç yorumları 30 Aralık 2021 Perşembe! Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

2022'DE KOVA BURCUNU NE BEKLİYOR?

Parolanız Hisleriniz Olacak

Hislerinizin peşinden gittiğiniz, ne olursa olsun hayata karşı olan mücadelenizi devam ettirdiğiniz bir yıla hoş geldiniz. Yıla bu kadar savaşçı bir ruh haliyle girmişken hayal kırıklıkları yakınınızdan bile geçmeyecek. Geçen yılın genelinde hem fiziksel hem de ruhsal anlamda hissettiğiniz yorgunluğu elinizin tersiyle iteceksiniz. Ne kadar ruh halinizdeki iniş çıkışlardan etkilenen bir burç olsanız da 2022'de bu özelliğinizden bile pozitif anlamda yararlanabilecek süreçlerinizi analitik bir bakış açısıyla gözlemleyeceksiniz. Gelişiminizi kendi gözlerinizle görmek sizi farklı bir kişilik yapacak.

Aile içinde yaşanabilecek tartışmalarda sizin ne kadar önemli bir figür olduğunuzu fark etmek öz saygınızı arttıracak.

Evli bir Kova burcuysanız eşinizle ortak kararlar almak, gelecek için attığınız önemli adımlardan olacak. Eşiniz ile hislerinizin paralel gittiğini görmek, ona karşı olan tutkularınızı güçlendirecek.

Düşünmeye Vakit Bulabilecek Miyim?

Yoğun, karışık ve bir o kadar tuhaf bir yılı ardınızda bırakarak 2022'ye girmek sizi daha bireysel düşüncelerin içine sokabilir. Çevrenizdeki kişiler sizi ne kadar bencil birisi olarak görse de onların bu sığ bakış açısından etkilenmeyeceksiniz, hayallerinizi gerçekleştirmek için canınızı dişinize takabilecek, hırslarınızın kurbanı olmayacaksınız. Gök kubbe daha önce başınızı kaşımaya vakit bulamadığınız anlardan kurtulduğunuzu, köşenize çekilip bireysel yaşantınız için de düşünmeye vakit bulacağınızın altını çiziyor.

Ortaklı bir işin içinde olan Kova burçları için ortak sorumluluk alma süreçleri başladı. Artık kimsenin hatalarını kapatmak istemeyeceksiniz.

Öğreten gezegen Satürn, emeklerinizin karşılığını alacağınızı farkındalığınızın bir deniz feneri gibi çevrenizdeki karanlığı aydınlatacağını işaret ediyor.

Sosyal çevrenizde her olayı yüksek yaşayan ruh halinizi bir kenara bırakacak daha dingin bir yapıda olacaksınız.

Değişim Özünüze Döndürecek

Özellikle Ay Düğümlerinin sabit burçlarda hareket etmesi, 2022 yılı boyunca fiziksel birçok değişimi müjdeleyecek. Unutmayın ki bu yılın size olan en büyük kıyağı maddi anlamda olacak. Kazançlı çıkmak ise tamamen sizin elinizde. Yılın en önemli Retro'suyla birlikte Kasım ayına dikkat kesilmeniz gerekecek. Burada atılacak adımları iki kere düşünmenizde fayda var.