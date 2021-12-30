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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları 30 Aralık 2021 Perşembe! Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!
Giriş Tarihi: 30.12.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 08:59

Günlük burç yorumları 30 Aralık 2021 Perşembe! Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 30 Aralık 2021 Perşembe günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 30 Aralık 2021 Perşembe günü için günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 30 Aralık 2021 Perşembe! Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Aralık 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 30 Aralık 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2022'DE KOVA BURCUNU NE BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları 30 Aralık 2021 Perşembe! Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

2022'DE KOVA BURCUNU NE BEKLİYOR?

Parolanız Hisleriniz Olacak

Hislerinizin peşinden gittiğiniz, ne olursa olsun hayata karşı olan mücadelenizi devam ettirdiğiniz bir yıla hoş geldiniz. Yıla bu kadar savaşçı bir ruh haliyle girmişken hayal kırıklıkları yakınınızdan bile geçmeyecek. Geçen yılın genelinde hem fiziksel hem de ruhsal anlamda hissettiğiniz yorgunluğu elinizin tersiyle iteceksiniz. Ne kadar ruh halinizdeki iniş çıkışlardan etkilenen bir burç olsanız da 2022'de bu özelliğinizden bile pozitif anlamda yararlanabilecek süreçlerinizi analitik bir bakış açısıyla gözlemleyeceksiniz. Gelişiminizi kendi gözlerinizle görmek sizi farklı bir kişilik yapacak.

  • Aile içinde yaşanabilecek tartışmalarda sizin ne kadar önemli bir figür olduğunuzu fark etmek öz saygınızı arttıracak.
  • Evli bir Kova burcuysanız eşinizle ortak kararlar almak, gelecek için attığınız önemli adımlardan olacak. Eşiniz ile hislerinizin paralel gittiğini görmek, ona karşı olan tutkularınızı güçlendirecek.

Düşünmeye Vakit Bulabilecek Miyim?

Yoğun, karışık ve bir o kadar tuhaf bir yılı ardınızda bırakarak 2022'ye girmek sizi daha bireysel düşüncelerin içine sokabilir. Çevrenizdeki kişiler sizi ne kadar bencil birisi olarak görse de onların bu sığ bakış açısından etkilenmeyeceksiniz, hayallerinizi gerçekleştirmek için canınızı dişinize takabilecek, hırslarınızın kurbanı olmayacaksınız. Gök kubbe daha önce başınızı kaşımaya vakit bulamadığınız anlardan kurtulduğunuzu, köşenize çekilip bireysel yaşantınız için de düşünmeye vakit bulacağınızın altını çiziyor.

  • Ortaklı bir işin içinde olan Kova burçları için ortak sorumluluk alma süreçleri başladı. Artık kimsenin hatalarını kapatmak istemeyeceksiniz.
  • Öğreten gezegen Satürn, emeklerinizin karşılığını alacağınızı farkındalığınızın bir deniz feneri gibi çevrenizdeki karanlığı aydınlatacağını işaret ediyor.
  • Sosyal çevrenizde her olayı yüksek yaşayan ruh halinizi bir kenara bırakacak daha dingin bir yapıda olacaksınız.

Değişim Özünüze Döndürecek

Özellikle Ay Düğümlerinin sabit burçlarda hareket etmesi, 2022 yılı boyunca fiziksel birçok değişimi müjdeleyecek. Unutmayın ki bu yılın size olan en büyük kıyağı maddi anlamda olacak. Kazançlı çıkmak ise tamamen sizin elinizde. Yılın en önemli Retro'suyla birlikte Kasım ayına dikkat kesilmeniz gerekecek. Burada atılacak adımları iki kere düşünmenizde fayda var.

  • Epeydir düşündüğünüz estetik operasyonlar için bu yılı seçeceksiniz, aynalara küsmek sizin için bir sona eriş olmayacak.
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Günlük burç yorumları 30 Aralık 2021 Perşembe! Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

İlişkisi olan bir Kova burcuysanız; Kalbinizin en ücra köşelerinde yeşerttiğiniz duygular sevgilinizde de yeşerecek, duygu bütünlüğünü oluşturacaksınız.

Kalbi boş bir Kova burcuysanız; Geçmişe dair acılarınızı geride bırakacaksınız, gökyüzü yanınızda.

2021'nin İlk Dört Ayında;

  • Akademik anlamda kariyer düşünecek, istatistikleri göz önünde bulunduracaksınız.
  • Maddi gücünüzü arttırmak için varlıklarınızı satmayı düşünebilirsiniz.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

  • Sosyal çevrenizin değişmesi söz konusu
  • Planlarınızı aksatmak hayallerinize ulaşma yolunda gecikme yaşatacak.

2021'in Son Dört Ayında;

  • Spora başlayacak, yeni beslenme düzenleri edineceksiniz.
  • Sizin için çaba harcamayanlara daha fazla emek vermeyeceksiniz.
Günlük burç yorumları 30 Aralık 2021 Perşembe! Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Koç: Yakın bir arkadaşının duygusal problemleri ile alakadar olman gerekebilir. Gelecek yıla ait planlarını daha sağlam yapmak isterken, tekrar tekrar gözden geçirmek isteyeceksin.

Boğa: Uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşından gelecek bir telefon seni dışarıya çıkarabilir. Kafandaki soru işaretlerinin yanıt bulması, bir nebze de olsa rahatlamanı sağlayacak.

İkizler: Bugün zihnin gerçekten çok hareketli. Yarım bıraktığın konularla ilgilenmek isteyeceksin. Sevgilisinden yeni ayrılmış bir İkizler burcuysan, ondan gelen mesaj seni heyecanlandırabilir.

Yengeç: İkili ilişkilerinde yapıcı davranırken, aynı tavrı karşı taraftan görememek seni öfkelendirebilir. Yine de gerginliğini karşındakilere yansıtmamayı başaracaksın.

Günlük burç yorumları 30 Aralık 2021 Perşembe! Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!

Aslan: Bir türlü hayata geçiremediğin planların için kendini baskı altında hissedebilirsin. Eğer sosyal medyayı çok sık kullanan bir Aslan burcuysan, bu günlerde paylaşımlarına dikkat etmek isteyebilirsin.

Başak: Önüne çıkan fırsatları ikinci kez değerlendirmek isteyeceksin. Yarın akşam için planlarını, yeniden gözden geçirirken, önemli bir eksiğin olmamasına ayrıca özen göstereceksin.

Terazi: Kendinden yaşça büyük insanlarla olan iletişimin artabilir. Belli konularda onların hayat tecrübelerinden yararlanarak kendine bir yol haritası oluşturabilirsin.

Akrep: Bazı konularda fazla duygusal davrandığını fark etmen, kararlarını gözden geçirmene sebep olacak. Eğer evli bir Akrep burcuysan, eşinin seninle paylaşmak isteyeceği müjdeli haberler seni şaşkın bir yapının içerisine sokabilir.

Yay: İnsanların sana yönelik düşüncelerine gereğinden fazla takılmamaya özen gösteriyorsun. Motivasyonunun düşmemesi elinden geleni yapıyorsun.

Oğlak: Son zamanlarda sevdiğin insanlarla sorun yaşadığın konular varsa, şapkanı önüne alıp düşünmek isteyeceksin. Öz eleştiri yapacak olman, hatanın kaynağını bulmanı sağlayacak.

Kova: Bugün bulunduğun ortamlarda pozitif ruh halin ve enerjinle, çevrendeki kişileri etkin altına alacaksın. Yaptığın işlerden keyif alıyor olman, seni mutlu ediyor.

Balık: Kafanı kurcalayan konuları masaya yatırmak isteyebilirsin. Hayatındaki aksaklıkları yoluna koymak için daha fazla çaba içerisinde olacaksın.

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