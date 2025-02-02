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Haberler Yaşam BUGÜNÜN MAÇLARI 2 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte 2 Şubat Pazar maç programı…
Giriş Tarihi: 02.02.2025 13:06 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:07

BUGÜNÜN MAÇLARI 2 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte 2 Şubat Pazar maç programı…

Bugün futbolseverleri dolu dolu bir maç programı bekliyor. Bugün Hem Süper Lig hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe Rizespor'u sahasında ağırlayacak. Öte yandan bugünün programında Arsenal Manchester City, Milan İnter, Napoli Roma gibi birbirinden önemli maçlar bulunuyor. Peki, Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta? İşte 2 Şubat Pazar maç programı…

BUGÜNÜN MAÇLARI 2 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte 2 Şubat Pazar maç programı…

Futbolseverler bugün futbola doyacak. Avrupa'nın büyük liglerinde oldukça önemli derbiler oynanacak. Yine Süper Lig'de de Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Bugün oynanacak mücadeleri öğrenmek isteyen futbolseverler, 'Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Şubat Pazar maç programı…

BUGÜNÜN MAÇLARI 2 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte 2 Şubat Pazar maç programı…

SÜPER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13.30 | Adana Demirspor – Kasımpaşa

16.00 | Göztepe – Alanyaspor

19.00 | Fenerbahçe – Çaykur Rizespor

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BUGÜNÜN MAÇLARI 2 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte 2 Şubat Pazar maç programı…

İNGİLTERE PREMİER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17.00 | Manchester United – Crystal Palace

17.00 | Brendford – Tottenham

19.30 | Arsenal – Manchester City

BUGÜNÜN MAÇLARI 2 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte 2 Şubat Pazar maç programı…

İTALYA SERİE A'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

14.30 | Juventus – Empoli

17.00 | Fiorentina – Genoa

20.00 | Milan – İnter

22.45 | Roma – Napoli

BUGÜNÜN MAÇLARI 2 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte 2 Şubat Pazar maç programı…

FRANSA LİGUE 1'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17.00 | Toulouse – Nice

19.15 | Rennes – RC Strasbourg

19.15 | Angers – Le Havre

19.15 | Reims – Nantes

22.45 | Marsilya – Lyon

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