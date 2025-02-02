BUGÜNÜN MAÇLARI 2 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte 2 Şubat Pazar maç programı…

Futbolseverler bugün futbola doyacak. Avrupa'nın büyük liglerinde oldukça önemli derbiler oynanacak. Yine Süper Lig'de de Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Bugün oynanacak mücadeleri öğrenmek isteyen futbolseverler, 'Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Şubat Pazar maç programı…