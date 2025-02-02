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BUGÜNÜN MAÇLARI 2 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte 2 Şubat Pazar maç programı…
Giriş Tarihi: 02.02.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
13:07
BUGÜNÜN MAÇLARI 2 ŞUBAT 2025 | Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak? İşte 2 Şubat Pazar maç programı…
Bugün futbolseverleri dolu dolu bir maç programı bekliyor. Bugün Hem Süper Lig hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe Rizespor'u sahasında ağırlayacak. Öte yandan bugünün programında Arsenal Manchester City, Milan İnter, Napoli Roma gibi birbirinden önemli maçlar bulunuyor. Peki, Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta? İşte 2 Şubat Pazar maç programı…