Haberler
Yaşam
Gürültüye öfkelenip 2'si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! İddianame hazırlandı: O cani için flaş karar
Giriş Tarihi: 28.06.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
12:31
Gürültüye öfkelenip 2'si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! İddianame hazırlandı: O cani için flaş karar
Ankara'da üst katta oturan komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye kızarak evdeki 2'si çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs hakkında iddianame hazırlandı. Şahıs için 5 kez müebbet hapis cezası talep edildi. İddianemede savcılıkta alınan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Ünser'in, "Üst katta oturan Turgut ailesinin çocukları günün her saatinde oyun oynayarak ses yapıyorlardı. Defalarca kendilerini uyardım, komşular aracılığıyla ricada bulunduğum halde sesler kesilmedi. Eşimin vefatından sonra bu seslere tahammül edemedim" dediği belirtildi.