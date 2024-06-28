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Haberler Yaşam Gürültüye öfkelenip 2'si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! İddianame hazırlandı: O cani için flaş karar
Giriş Tarihi: 28.06.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 12:31

Gürültüye öfkelenip 2'si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! İddianame hazırlandı: O cani için flaş karar

Ankara'da üst katta oturan komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye kızarak evdeki 2'si çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs hakkında iddianame hazırlandı. Şahıs için 5 kez müebbet hapis cezası talep edildi. İddianemede savcılıkta alınan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Ünser'in, "Üst katta oturan Turgut ailesinin çocukları günün her saatinde oyun oynayarak ses yapıyorlardı. Defalarca kendilerini uyardım, komşular aracılığıyla ricada bulunduğum halde sesler kesilmedi. Eşimin vefatından sonra bu seslere tahammül edemedim" dediği belirtildi.

ÖMER ÇETİN
Gürültüye öfkelenip 2’si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! İddianame hazırlandı: O cani için flaş karar

Ankara'nın Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta 22 Kasım 2023 yılında yaşanan olayda aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, aynı aileden Behiye Turgut (71), Hamdi Turgut (41), Sunay Turgut (40), Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut'u (11) tüfekle vurdu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, aile fertleri kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Tahsin Ünser, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ünser, cezaevine gönderildi.

Gürültüye öfkelenip 2’si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! İddianame hazırlandı: O cani için flaş karar

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede 13 yaşında olan maktul Mustafa Turgut ve 10 yaşındaki maktul Ceyda Turgut'un otizimli kardeşleri ile evde oyun oynadıkları sırada gürültü yapmalarından dolayı sanık Tahsin Ünsür'ün rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

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Gürültüye öfkelenip 2’si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! İddianame hazırlandı: O cani için flaş karar

Bu konu ile ilgili olarak Ünsür'ün sıklıkla Turgut ailesini uyardığı, üst kat komşularından gelen seslere tahammül edemez hale gelmeye başladığı bilgisi yer aldı. Ünsür'ün uyarılarının karşılıksız kaldığı anlatılan iddianamede, aynı binada yönetici olarak görev yapan E.Ö.'ye, "Ben bunları öldüreceğim, eşim bunların yüzünden öldü" dediği aktarıldı. 22 Kasım 2023 tarihinde gece saat 23.45 sıralarında üst kattan ses gelmesi nedeniyle sanık Ünser'in yanına 14-15 adet av fişeği alarak komşularının evine gittiği ve aile bireylerine ateş açtığı kaydedildi.

Gürültüye öfkelenip 2’si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! İddianame hazırlandı: O cani için flaş karar

KATİL "PİŞMANIM"
İddianamede savcılıkta alınan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Ünser'in, "Üst katta oturan Turgut ailesinin çocukları günün her saatinde oyun oynayarak ses yapıyorlardı. Defalarca kendilerini uyardım, komşular aracılığıyla ricada bulunduğum halde sesler kesilmedi. Eşimin vefatından sonra bu seslere tahammül edemedim" dediği belirtildi.

Gürültüye öfkelenip 2’si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! İddianame hazırlandı: O cani için flaş karar

İddianameye göre günü üst kattaki komşusundan gelen sesler nedeniyle uyuyamadığını anlatan Ünser, "Dedemden kalma kırma av tüfeğini ve 14-15 adet domuz kurşununu yanıma aldım. Komşunun zilini çaldım, kapıyı Hamdi Turgut açtı. Kendisi beni içeri davet etti.

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