Gürültüye öfkelenip 2’si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! İddianame hazırlandı: O cani için flaş karar

Bu konu ile ilgili olarak Ünsür'ün sıklıkla Turgut ailesini uyardığı, üst kat komşularından gelen seslere tahammül edemez hale gelmeye başladığı bilgisi yer aldı. Ünsür'ün uyarılarının karşılıksız kaldığı anlatılan iddianamede, aynı binada yönetici olarak görev yapan E.Ö.'ye, "Ben bunları öldüreceğim, eşim bunların yüzünden öldü" dediği aktarıldı. 22 Kasım 2023 tarihinde gece saat 23.45 sıralarında üst kattan ses gelmesi nedeniyle sanık Ünser'in yanına 14-15 adet av fişeği alarak komşularının evine gittiği ve aile bireylerine ateş açtığı kaydedildi.