Güven Bana yarışmasında bu anlar geceye damga vurdu! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı
Güven Bana yarışmasında bu anlar geceye damga vurdu! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı
Türkiye'de televizyon ekranlarının yeni yarışması Güven Bana eğlenceli konsepti ve dikkat çeken yarışmacılarıyla öğreterek eğlendirmeye devam ediyor. Kısa sürede en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Güven Bana yine birbirinden eğlenceli yarışmacıları ve dikkat çeken sorularıyla seyirci ile buluştu. Atv ekranlarının sevilen yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular ve yarışmacıların verdiği cevaplar sosyal medyada en çok paylaşılan ve tartışılanlar arasında yer alıyor. Bu soruların yanı sıra, Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı yaşanan duygusal anlar da yarışma ile ilgili en çok konuşulanları arasında yer aldı. İşte bu haftaki yeni bölümde sorulan sorular ve sevilen yarışmada yaşananlar...
Giriş Tarihi: 02.08.2019
11:31
Güncelleme Tarihi: 02.08.2019
11:38