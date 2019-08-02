Güven Bana yarışmasında bu anlar geceye damga vurdu! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Atv ekranlarının sevilen yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular ve yarışmacıların verdiği cevaplar sosyal medyada en çok paylaşılan ve tartışılanlar arasında yer alıyor. Bu soruların yanı sıra, Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı yaşanan duygusal anlar da yarışma ile ilgili en çok konuşulanları arasında yer aldı. İşte bu haftaki yeni bölümde sorulan sorular ve sevilen yarışmada yaşananlar...