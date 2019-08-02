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  • Güven Bana yarışmasında bu anlar geceye damga vurdu! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Güven Bana yarışmasında bu anlar geceye damga vurdu! gözyaşlarını tutamadı

'de televizyon ekranlarının yeni yarışması Güven Bana eğlenceli konsepti ve dikkat çeken yarışmacılarıyla öğreterek eğlendirmeye devam ediyor. Kısa sürede en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Güven Bana yine birbirinden eğlenceli yarışmacıları ve dikkat çeken sorularıyla seyirci ile buluştu. Atv ekranlarının sevilen yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular ve yarışmacıların verdiği cevaplar sosyal medyada en çok paylaşılan ve tartışılanlar arasında yer alıyor. Bu soruların yanı sıra, 'nın gözyaşlarını tutamadığı yaşanan duygusal anlar da yarışma ile ilgili en çok konuşulanları arasında yer aldı. İşte bu haftaki yeni bölümde sorulan sorular ve sevilen yarışmada yaşananlar...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 11:38
Güven Bana yarışmasında bu anlar geceye damga vurdu! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

'de televizyon ekranlarının yeni yarışması Güven Bana eğlenceli konsepti ve dikkat çeken yarışmacılarıyla öğreterek eğlendirmeye devam ediyor. Kısa sürede en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Güven Bana yine birbirinden eğlenceli yarışmacıları ve dikkat çeken sorularıyla seyirci ile buluştu.

Güven Bana yarışmasında bu anlar geceye damga vurdu! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Atv ekranlarının sevilen yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular ve yarışmacıların verdiği cevaplar sosyal medyada en çok paylaşılan ve tartışılanlar arasında yer alıyor. Bu soruların yanı sıra, 'nın gözyaşlarını tutamadığı yaşanan duygusal anlar da yarışma ile ilgili en çok konuşulanları arasında yer aldı. İşte bu haftaki yeni bölümde sorulan sorular ve sevilen yarışmada yaşananlar...

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Güven Bana yarışmasında bu anlar geceye damga vurdu! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Yarışmanın yeni bölümüne damga vuran anlarda Gözyaşlarını tutamadı. O anlara ait görüntüler için tıklayınız

Güven Bana yarışmasında bu anlar geceye damga vurdu! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı
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Güven Bana yarışmasında bu anlar geceye damga vurdu! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı
Güven Bana yarışmasında bu anlar geceye damga vurdu! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı
Güven Bana yarışmasında bu anlar geceye damga vurdu! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı
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