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Güvenli olsun diyerek oraya koydular! İBB'ye ait İSPARK'ta onlarca araç çizildi
Giriş Tarihi: 06.07.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
14:17
Güvenli olsun diyerek oraya koydular! İBB'ye ait İSPARK'ta onlarca araç çizildi
Kadıköy'de, İSPARK'a ait katlı otoparka bırakılan yaklaşık 10 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vida ile çizildi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu. Otomobili çizilen Volkan Dalakçı, "Aracım yaklaşık bir buçuk yıldır orada duruyor. Güvenli durmasını istediğim aracımın başına böyle bir şey gelmesi beni gerçekten çok üzdü. Yaklaşık 10 aracın olduğu söylüyorlar. Benim burada aboneliğim var. Bana 2 gündür herhangi bir bilgi verilmiyor" dedi.