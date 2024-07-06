Güvenli olsun diyerek oraya koydular! İBB’ye ait İSPARK’ta onlarca araç çizildi

Güvenli durmasını istediğim aracımın başına böyle bir şey gelmesi beni gerçekten çok üzdü. İSPARK yetkililerinden ve polisten aldığım bilgiye göre yaklaşık 10 aracın olduğu söylüyorlar. Tam sayıyı bilmiyorum kaput ve tavan dâhil sağ taraf komple çizilmiş vaziyette.