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Haberler Yaşam Güvenli olsun diyerek oraya koydular! İBB'ye ait İSPARK'ta onlarca araç çizildi
Giriş Tarihi: 06.07.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 14:17

Güvenli olsun diyerek oraya koydular! İBB'ye ait İSPARK'ta onlarca araç çizildi

Kadıköy'de, İSPARK'a ait katlı otoparka bırakılan yaklaşık 10 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vida ile çizildi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu. Otomobili çizilen Volkan Dalakçı, "Aracım yaklaşık bir buçuk yıldır orada duruyor. Güvenli durmasını istediğim aracımın başına böyle bir şey gelmesi beni gerçekten çok üzdü. Yaklaşık 10 aracın olduğu söylüyorlar. Benim burada aboneliğim var. Bana 2 gündür herhangi bir bilgi verilmiyor" dedi.

DHA
Güvenli olsun diyerek oraya koydular! İBB’ye ait İSPARK’ta onlarca araç çizildi

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan İSPARK'a ait katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, kapalı otopark içerisinde park için bırakılan yaklaşık 10 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vida ile çizildi. Araçlarını almaya gelen sahipleri çizilmiş ve üzerine yazılar yazılmış arabaları görünce şok oldu.

Güvenli olsun diyerek oraya koydular! İBB’ye ait İSPARK’ta onlarca araç çizildi

Bazı araç sahiplerinin çizilen araçlardan haberi olmadığı öğrenilirken, durumdan haberi olan araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu. Otomobili çizilenlerden biri de Volkan Dalakçı. 4 Temmuz'da İSPARK'a otomobilini koyan Volkan Dalakçı, bu sabah saatlerinde aracını çıkarmak için otoparka geldi.

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Güvenli olsun diyerek oraya koydular! İBB’ye ait İSPARK’ta onlarca araç çizildi

Dalakçı, İSPARK'a geldiğinde aracının her yerinin çizilmiş olduğunu gördü. Durumu İSPARK yetkililerine bildirip rapor tuttu ve polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Güvenli olsun diyerek oraya koydular! İBB’ye ait İSPARK’ta onlarca araç çizildi

"GÜVENLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN OTOPARKA BIRAKTIM"
Aracı çizilen Volkan Dalakçı, "Geçen yıl ben aracımı sıfır aldım. Sokakta durmasın başına herhangi bir şey gelmesin güvenli bir ortamda dursun diye İSPARK'ın Müze Gazhane otoparkına abonelik yaptım. Aracım yaklaşık bir buçuk yıldır orada duruyor.

Güvenli olsun diyerek oraya koydular! İBB’ye ait İSPARK’ta onlarca araç çizildi

Güvenli durmasını istediğim aracımın başına böyle bir şey gelmesi beni gerçekten çok üzdü. İSPARK yetkililerinden ve polisten aldığım bilgiye göre yaklaşık 10 aracın olduğu söylüyorlar. Tam sayıyı bilmiyorum kaput ve tavan dâhil sağ taraf komple çizilmiş vaziyette.

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