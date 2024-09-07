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Giriş Tarihi: 07.09.2024 22:55 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 23:00

Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncuları

Mahsun Kırmızıgül imzalı yeni dizi Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında yayımlanacak yeni yapım için dizi takipçileri ekran başında. Peki; Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlıyor, hangi gün?

Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncuları

Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları arasında kimlerin yer aldığı merak ediliyor. Yeni dizinin hangi gün izleyicisi ile buluşacağı araştırılıyor. Yaz arası ardından dizi dönemi yeniden başlıyor. Peki; Kanal D yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncuları

GÜZEL AŞKLAR DİYARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı, Kanal D ekranlarında yayımlanacak. Dizinin ilk bölüm tarihi ve yayın günü henüz belli olmadı. Fragmanlar 'yakında' başlığı ile paylaşılıyor.

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Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncuları

GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU

Dizi, Kapadokya'nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrika dolu hikayesini, iki yabancının büyük aşkı eşliğinde anlatıyor. Dizide, Deniz'in (Özgü Kaya) sürpriz gelişi ile birlikte aile içindeki dengeler tümüyle değişiyor.

Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncuları

GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCULARI

Güzel Aşklar Diyarı"nın oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltısu Alyanak gibi isimler yer alıyor.

Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncuları
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