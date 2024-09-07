Giriş Tarihi: 07.09.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
23:00
Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncuları
Mahsun Kırmızıgül imzalı yeni dizi Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında yayımlanacak yeni yapım için dizi takipçileri ekran başında. Peki; Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlıyor, hangi gün?