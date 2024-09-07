Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlıyor, hangi gün? Kanal D yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı konusu ve oyuncuları

GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU

Dizi, Kapadokya'nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrika dolu hikayesini, iki yabancının büyük aşkı eşliğinde anlatıyor. Dizide, Deniz'in (Özgü Kaya) sürpriz gelişi ile birlikte aile içindeki dengeler tümüyle değişiyor.