GYS TAKVİMİ 2025: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına dair ayrıntılar açıklandı. Başvurular yalnızca belirlenen tarihler arasında kabul edilecek, fiziki başvurular geçerli sayılmayacak. İşte sınava dair tüm bilgiler: haberin devamında...