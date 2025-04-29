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GYS TAKVİMİ 2025: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
18:05
GYS TAKVİMİ 2025: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, personelinin kariyer gelişimini desteklemek amacıyla Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı düzenleyeceğini duyurdu. Bu kapsamda, sınava başvuruda bulunmak isteyen adayların, talep ettikleri kadro veya pozisyon için belirlenen öğrenim düzeyine sahip olmaları gerekmektedir. Sınav başvuru tarihleri ile ilgili resmi takvim ve detaylı bilgiler, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden takip ediliyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman ve sınav yeri nerede?