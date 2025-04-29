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Haberler Yaşam GYS TAKVİMİ 2025: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 18:05 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 18:05

GYS TAKVİMİ 2025: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, personelinin kariyer gelişimini desteklemek amacıyla Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı düzenleyeceğini duyurdu. Bu kapsamda, sınava başvuruda bulunmak isteyen adayların, talep ettikleri kadro veya pozisyon için belirlenen öğrenim düzeyine sahip olmaları gerekmektedir. Sınav başvuru tarihleri ile ilgili resmi takvim ve detaylı bilgiler, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden takip ediliyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman ve sınav yeri nerede?

GYS TAKVİMİ 2025: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına dair ayrıntılar açıklandı. Başvurular yalnızca belirlenen tarihler arasında kabul edilecek, fiziki başvurular geçerli sayılmayacak. İşte sınava dair tüm bilgiler: haberin devamında...

GYS TAKVİMİ 2025: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman?

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin başvurular, 30 Nisan 2025 ile 21 Mayıs 2025 tarihleri arasında merkez.aile.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

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GYS TAKVİMİ 2025: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman?

SINAV TARİHİ VE YERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecektir. Sınav, Ankara ilinde, Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde tek oturum halinde yapılacaktır.

GYS TAKVİMİ 2025: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman?

DİĞER HUSUSLAR

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin takvim, duyurular ve eklerinde zorunlu nedenlerle yapılacak değişiklikler ile ileride yayımlanacak yeni duyurular, www.aile.gov.tr/pgm ve/veya www.aile.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Bu ilanlar, tebligat hükmündedir.

GYS TAKVİMİ 2025: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman?

GÖREVDE YÜKSELME KAPSAMINDA AÇILACAK KADROLAR

Müdürlük ve Yönetim Kadroları:
Şube Müdürü: 60 kişi
Kuruluş Müdürü: 50 kişi
Kuruluş Müdür Yardımcısı: 200 kişi
Şef: 60 kişi
İdari Hizmet Kadroları:

Yurt Yönetim Memuru: 60 kişi
Bilgisayar İşletmeni: 70 kişi
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ): 100 kişi
Memur: 100 kişi
Şoför: 60 kişi