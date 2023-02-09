HAARP nedir, ne demek? Haarp teknolojisi ne işe yarar, yapay deprem mümkün mü?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem tüm Dünya'da şok etkisi yarattı. Her büyük depremde olduğu gibi bu kez de HAARP üzerinde duruluyor. Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı olarak bilinen projenin yapay olarak deprem üretebileceği yönünde teoriler üzerinde duruluyor. İlgililer Haarp ne demek, ne işe yarar sorularına yanıt arıyor. Bilim insanı Nikola Tesla ile birlikte değerlendirilen silah olarak nitelendirilen çalışma üzerinde farklı iddialar yer alıyor. Peki, Haarp teknolojisi nedir, yapay deprem mümkün mü? İşte, merak edilenler…