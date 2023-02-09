Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam HAARP nedir, ne demek? Haarp teknolojisi ne işe yarar, yapay deprem mümkün mü?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 23:39

HAARP nedir, ne demek? Haarp teknolojisi ne işe yarar, yapay deprem mümkün mü?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem tüm Dünya'da şok etkisi yarattı. Her büyük depremde olduğu gibi bu kez de HAARP üzerinde duruluyor. Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı olarak bilinen projenin yapay olarak deprem üretebileceği yönünde teoriler üzerinde duruluyor. İlgililer Haarp ne demek, ne işe yarar sorularına yanıt arıyor. Bilim insanı Nikola Tesla ile birlikte değerlendirilen silah olarak nitelendirilen çalışma üzerinde farklı iddialar yer alıyor. Peki, Haarp teknolojisi nedir, yapay deprem mümkün mü? İşte, merak edilenler…

HAARP nedir, ne demek? Haarp teknolojisi ne işe yarar, yapay deprem mümkün mü?

Haarp nedir, ne demek soruları 10 ilde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depremi ardından araştırılıyor. İki büyük depremin aynı merkezde gerçekleşmesi iddiaları da beraberinde getirdi. Haarp teknolojisi ne işe yarar, yapay deprem mümkün mü soruları yanıt arıyor. İşte, proje hakkında tüm detaylar…

HAARP nedir, ne demek? Haarp teknolojisi ne işe yarar, yapay deprem mümkün mü?

HAARP NEDİR?

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) yani Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı, ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir program. Alaska'da Gakona bölgesinde bulunan HAARP hakkında yıllardır birçok komplo teorisi ortaya atılmıştır. Her kaynakta farklı yorumlar ve farklı teoriler ortaya atılmış fakat gerçeğin ne olduğunu proje sahipleri kesin bir açıklama ile kamuoyu ile henüz paylaşmamışlardır. Bu da HAARP'ın daha çok merak edilmesine ve hakkında daha çok komplo teorisi ortaya atılmasına sebep olmuştur. HAARP'ın amacının kısaca İyonosfer'de araştırma yapmak olduğu belirtilmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAARP nedir, ne demek? Haarp teknolojisi ne işe yarar, yapay deprem mümkün mü?

Ancak HAARP için harcanan büyük paralar projenin farklı amaçlar için de kullanılabileceği iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuştu. 180 tane dev radyo sinyali yapabilen kulelerden oluşan bu sistem, bulunduğu yerdeki askeri ve sivil tüm uçuşları engelliyor.

HAARP nedir, ne demek? Haarp teknolojisi ne işe yarar, yapay deprem mümkün mü?

Diğer taraftan HAARP tesislerinin ilk önce o zamanlarki SSCB, şimdi Rusya olarak bildiğimiz devlet tarafından Ukrayna'da yapılmak istendiği söyleniyor. Tesisin tamamının Nikola Tesla tarafından projelendirildiği, bir imalat yapıldığı ve orijinal Tesla tasarımı bu tesiste faaliyetler yürütüldüğü söylenir. Ancak bu tesise 50 km mesafede 1986 yılında Çernobil nükleer kazası meydana geldi ve bu tesis sonsuza kadar kapatıldı. Bu yüzden Çernobil kazasının da ABD tarafından planlandığı iddia ediliyor.

HAARP nedir, ne demek? Haarp teknolojisi ne işe yarar, yapay deprem mümkün mü?

HAARP İLE DEPREM MÜMKÜN MÜ?

Pentagon'un kontrolünde ve ABD ordusunun hizmetinde olan HAARP ile yapılabilecek birçok şey olduğu biliniyor. Bu konuda da farklı görüşler mevcut. Mesela yıllar önce ünlü jeofizikçilerden Prof. Gordon J.F.MacDonald HAARP ile yapılabilecekleri şöyle sıralamıştı;

SON DAKİKA