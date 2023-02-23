HAARP nedir? HAARP depremi tetikler mi, yapay deprem mümkün mü?

HAARP NEDİR?

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), Türkçe karşılığı ile Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı, ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir programdır.

Radyo elektronik vericisi kısa adıyla "HAARP" araştırma istasyonu, 1997 yılında devreye girdi. Sırp bilimadamı Nikola Tesla'nın teorilerinin hayata geçirildiği istasyon 3.5 megavat gücünde ve 10 MgHz boyundaki dalgaları iyonesfere gönderiyor. Alaska'da Gakona bölgesinde bulunan HAARP hakkında yıllardır birçok komplo teorisi ortaya atılmıştır.

Her kaynakta farklı yorumlar ve farklı teoriler ortaya atılmış fakat gerçeğin ne olduğunu proje sahipleri kesin bir açıklama ile kamuoyu ile henüz paylaşmamışlardır.

Bu da HAARP'ın daha çok merak edilmesine ve hakkında daha çok komplo teorisi ortaya atılmasına sebep olmuştur. HAARP'ın amacının kısaca İyonosfer'de araştırma yapmak olduğu belirtilmiştir.

Ancak HAARP için harcanan büyük paralar projenin farklı amaçlar için de kullanılabileceği iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuştur. 180 tane dev radyo sinyali yapabilen kulelerden oluşan bu sistem, bulunduğu yerdeki askeri ve sivil tüm uçuşları engelliyor.

Diğer taraftan HAARP tesislerinin ilk önce o zamanlarki SSCB, şimdi Rusya olarak bildiğimiz devlet tarafından Ukrayna'da yapılmak istendiği söyleniyor. Tesisin tamamının Nikola Tesla tarafından projelendirildiği, bir imalat yapıldığı ve orijinal Tesla tasarımı bu tesiste faaliyetler yürütüldüğü söylenir.

Ancak bu tesise 50 km mesafede 1986 yılında Çernobil nükleer kazası meydana geldi ve bu tesis sonsuza kadar kapatıldı. Bu yüzden Çernobil kazasının