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Haberler Yaşam HAARP nedir? HAARP depremi tetikler mi, yapay deprem mümkün mü?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 14:32

HAARP nedir? HAARP depremi tetikler mi, yapay deprem mümkün mü?

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem tam 10 ilimizi etkiledi. Deprem bölgesinde OHAL ilan edilirken can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Deprem felaketinde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi. Deprem sırasında ABD savaş gemisinin Türkiye sınırları içinde yar almasından ötürü birçok vatandaş, HAARP gemisi ile depremlerin oluştuğunu düşünüyor. Peki HAARP nedir? HAARP depremi tetikler mi, yapay deprem mümkün mü?

HAARP nedir? HAARP depremi tetikler mi, yapay deprem mümkün mü?

Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 binden fazla can kaybı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde yer alan bilimsel bir proje olan HAARP, Marmara Denizi'nde bir savaş gemisini yerleştirmesiyle depremle ilişkisi de tartışılır hale geldi. Peki HAARP nedir? HAARP depremi tetikler mi, yapay deprem mümkün mü?

HAARP nedir? HAARP depremi tetikler mi, yapay deprem mümkün mü?

HAARP İLE DEPREM MÜMKÜN MÜ?

Hayır, mümkün değil. Böylesine büyük bir depremin yaratılması için 300den fazla Japonya'ya atılan atom bombasının aynı anda atılması gerekir. Herhangi bir geminin bu kadar güce sahip olması olasılık dışıdır.

HAARP DEPREM YARATIR MI?

İddiayı dile getirenlerin sayısı artsa da HAARP projesi ile deprem yaratılması ihtimali bulunmuyor.

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HAARP nedir? HAARP depremi tetikler mi, yapay deprem mümkün mü?

HAARP NEDİR?

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), Türkçe karşılığı ile Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı, ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir programdır.

Radyo elektronik vericisi kısa adıyla "HAARP" araştırma istasyonu, 1997 yılında devreye girdi. Sırp bilimadamı Nikola Tesla'nın teorilerinin hayata geçirildiği istasyon 3.5 megavat gücünde ve 10 MgHz boyundaki dalgaları iyonesfere gönderiyor. Alaska'da Gakona bölgesinde bulunan HAARP hakkında yıllardır birçok komplo teorisi ortaya atılmıştır.

Her kaynakta farklı yorumlar ve farklı teoriler ortaya atılmış fakat gerçeğin ne olduğunu proje sahipleri kesin bir açıklama ile kamuoyu ile henüz paylaşmamışlardır.

Bu da HAARP'ın daha çok merak edilmesine ve hakkında daha çok komplo teorisi ortaya atılmasına sebep olmuştur. HAARP'ın amacının kısaca İyonosfer'de araştırma yapmak olduğu belirtilmiştir.

Ancak HAARP için harcanan büyük paralar projenin farklı amaçlar için de kullanılabileceği iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuştur. 180 tane dev radyo sinyali yapabilen kulelerden oluşan bu sistem, bulunduğu yerdeki askeri ve sivil tüm uçuşları engelliyor.

Diğer taraftan HAARP tesislerinin ilk önce o zamanlarki SSCB, şimdi Rusya olarak bildiğimiz devlet tarafından Ukrayna'da yapılmak istendiği söyleniyor. Tesisin tamamının Nikola Tesla tarafından projelendirildiği, bir imalat yapıldığı ve orijinal Tesla tasarımı bu tesiste faaliyetler yürütüldüğü söylenir.

Ancak bu tesise 50 km mesafede 1986 yılında Çernobil nükleer kazası meydana geldi ve bu tesis sonsuza kadar kapatıldı. Bu yüzden Çernobil kazasının

HAARP nedir? HAARP depremi tetikler mi, yapay deprem mümkün mü?
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HAARP nedir? HAARP depremi tetikler mi, yapay deprem mümkün mü?
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