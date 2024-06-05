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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 14:23
Serinin 5. filmi olmasıyla dikkat çeken Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları ve konusu ile gündemde. Kemal Sunal'ın olmadığı ve Münir Özkul'un yer aldığı son Hababam Sınıfı olma özelliği taşıyan yapımın yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan seri bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek. Peki; Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor nerede çekildi, ne zaman? İşte, filme dair merak edilenler...