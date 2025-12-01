Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hac Ek Kayıt Süreci 2025-2026: Hac ek kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır?
Giriş Tarihi: 01.12.2025 11:36

Hac Ek Kayıt Süreci 2025-2026: Hac ek kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır?

5 Kasım 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen kura sonucunda kayıt hakkı kazanan hacı adayları 27 Kasım - 5 Aralık 2025 tarih aralığında kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, boş kontenjanlara ek başvuru işlemleri de aynı tarihlerde yapılıyor. Peki, Hac ek kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır? İşte 2025-2026 hac ek kayıt süreci ile ilgili detaylar.

Hac Ek Kayıt Süreci 2025-2026: Hac ek kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır?

Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek kayıt sürecine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre, asil listeden yerleşemeyen adaylar için ek başvuru ve kesin kayıt işlemleri aynı tarihlerde yürütülüyor. Hangi adımların izleneceği ve sürecin ne zaman tamamlanacağı merak edilirken, 2025-2026 dönemi hac ek kayıtlarına dair tüm ayrıntılar araştırılıyor.

Hac Ek Kayıt Süreci 2025-2026: Hac ek kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır?

HAC EK KAYITLARI NASIL VE NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Ek kayıt sırası gelen hacı adayları, işlemlerini 5 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Süreç boyunca adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde tamamlaması gerekiyor.

HAC EK KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hac Ek Kayıt Süreci 2025-2026: Hac ek kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 0 (850) 260 13 13 numaralı iletişim merkezi ile il ve ilçe müftülüklerimizden hac kesin kayıt işlemlerine dair detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Hac Ek Kayıt Süreci 2025-2026: Hac ek kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır?

2026 yılı haccı için pasaport geçerlilik tarihinin 30 Kasım 2026 olması gerektiğinden, ilk kez pasaport çıkarmak için başvuracak hacı adaylarımızın 30 Kasım 2025 tarihinden sonra pasaport başvurusu yapmaları ve pasaport geçerlilik süresinin en az 1 yıl olması önem arz etmektedir.