Hac Ek Kayıt Süreci 2025-2026: Hac ek kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır?
Giriş Tarihi: 01.12.2025 11:36
5 Kasım 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen kura sonucunda kayıt hakkı kazanan hacı adayları 27 Kasım - 5 Aralık 2025 tarih aralığında kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, boş kontenjanlara ek başvuru işlemleri de aynı tarihlerde yapılıyor. Peki, Hac ek kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır? İşte 2025-2026 hac ek kayıt süreci ile ilgili detaylar.