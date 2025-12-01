Hac Ek Kayıt Süreci 2025-2026: Hac ek kayıtları nasıl ve ne zamana kadar yapılır?

Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek kayıt sürecine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre, asil listeden yerleşemeyen adaylar için ek başvuru ve kesin kayıt işlemleri aynı tarihlerde yürütülüyor. Hangi adımların izleneceği ve sürecin ne zaman tamamlanacağı merak edilirken, 2025-2026 dönemi hac ek kayıtlarına dair tüm ayrıntılar araştırılıyor.