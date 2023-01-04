Hac kayıt ve kura tarihleri ne zaman, kayıt yenileme nereden yapılır 2023? e-Devlet Hac ön kayıt - kura tarihleri!

Binlerce kişinin beklediği hac ön kayıt tarihleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş beklenen açıklamayı yaptı ve o tarihi duyurdu. Bu kapsamda "2023 Hac kayıt ve kura tarihleri ne zaman, güncelleme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşlemler, e-Devlet aracılığı ile yapılabileceği gibi konuya ilişkin detaylar hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden paylaşılacak. Peki, 2023 Hac ilk kayıt ve kayıt güncelleme ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte o detaylar.