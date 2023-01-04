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Giriş Tarihi: 04.01.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 06:21

Hac kayıt ve kura tarihleri ne zaman, kayıt yenileme nereden yapılır 2023? e-Devlet Hac ön kayıt - kura tarihleri!

Binlerce kişinin beklediği hac ön kayıt tarihleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş beklenen açıklamayı yaptı ve o tarihi duyurdu. Bu kapsamda "2023 Hac kayıt ve kura tarihleri ne zaman, güncelleme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşlemler, e-Devlet aracılığı ile yapılabileceği gibi konuya ilişkin detaylar hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden paylaşılacak. Peki, 2023 Hac ilk kayıt ve kayıt güncelleme ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte o detaylar.

Hac kayıt ve kura tarihleri ne zaman, kayıt yenileme nereden yapılır 2023? e-Devlet Hac ön kayıt - kura tarihleri!

Hac ön kayıt tarihleri ve detayları, binlerce kişi tarafından gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarihi duyururken "2023 Hac kayıt ve kura tarihleri ne zaman, güncelleme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt arıyor. İşte hac kayıt tarihleri ve tüm detaylar.

Hac kayıt ve kura tarihleri ne zaman, kayıt yenileme nereden yapılır 2023? e-Devlet Hac ön kayıt - kura tarihleri!

2023 HAC KAYITLARI NE ZAMAN?
2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

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Hac kayıt ve kura tarihleri ne zaman, kayıt yenileme nereden yapılır 2023? e-Devlet Hac ön kayıt - kura tarihleri!

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön kayıt ücretlerine dair henüz bir detay bulunmuyor. Kura tarihleri de başvuru işlemleri ardından netlik kazanacak.

Hac kayıt ve kura tarihleri ne zaman, kayıt yenileme nereden yapılır 2023? e-Devlet Hac ön kayıt - kura tarihleri!

Fuat Oktay, ''9 Ocak'ta Cidde'de düzenlenecek Hac Konferansı'nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır." dedi.

Hac kayıt ve kura tarihleri ne zaman, kayıt yenileme nereden yapılır 2023? e-Devlet Hac ön kayıt - kura tarihleri!

HAC KİMLERE FARZDIR?

İslam'ın beş esasından birisi de hac'dır. Hicretin 9'uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir

Hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadet olan hac, şu şartları taşıyanlara farzdır;

Müslüman olmak.
Akıllı olmak.
Ergenlik çağına gelmiş bulunmak.
Hür olmak.
Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu, Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için böyle bir şart aranmaz.)
Asli ihtiyaçlardan başka, hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu âile fertlerinin geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak.
Hac yolculuğu için gereken vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak. Haccı yapabilecek zamana yetişmiş olmak.

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