HAC ÖN KAYITLARI 2025 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için Hac ön kayıt işlemleri ve ücreti gündemde. Bu yıl, 2024 hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen adaylar ve kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları önceki yıl gibi otomatik olarak yenilenmeyecek. Peki, Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman? Hac ön kayıtları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?