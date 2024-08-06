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Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:06

HAC ÖN KAYITLARI 2025 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2025 yılı için hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları başladı. e-Devlet üzerinden alınmaya başlayan başvurular için Hac ön kayıt işlemler ve başvuru ücreti mercek altına alındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden 2025 yılı hac ön kayıtlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Hac ön kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

HAC ÖN KAYITLARI 2025 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için Hac ön kayıt işlemleri ve ücreti gündemde. Bu yıl, 2024 hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen adaylar ve kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları önceki yıl gibi otomatik olarak yenilenmeyecek. Peki, Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman? Hac ön kayıtları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

HAC ÖN KAYITLARI 2025 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2025 YILI HAC ÖN KAYIT SÜRECİ BAŞLADI

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için 2025 yılı ön kayıt başvuruları ve kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla başladı. Bu yılki ön kayıt süreci, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor.

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

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HAC ÖN KAYITLARI 2025 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşların, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırması gerekiyor.

HAC ÖN KAYITLARI 2025 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

DİYANET'TEN BAŞVURU YAPACAK VATANDAŞLARA DESTEK

"2025 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.

Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ile kayıt yenilemeye dair bilgi ve destek alınabilecek.

HAC BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HAC ÖN KAYITLARI 2025 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
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