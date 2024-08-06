Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
11:06
HAC ÖN KAYITLARI 2025 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
2025 yılı için hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları başladı. e-Devlet üzerinden alınmaya başlayan başvurular için Hac ön kayıt işlemler ve başvuru ücreti mercek altına alındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden 2025 yılı hac ön kayıtlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Hac ön kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?