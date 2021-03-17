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Hafta içi hafta sonu üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor, hangi illerde var?

Sosyal hayatta kademeli normalleşmenin adımları atılırken üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler, kalktı mı, ne zaman bitiyor, hangi illerde var gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde risk grubunda bulunan yaşlıların dışarı çıkma izinleri belli saatlerde devam ediyor. İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın bazı illerde kaldırıldığı duyuruldu. İşte 65 yaş üstü yasakları ile ilgili detaylar!

Giriş Tarihi: 17.03.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 17:14
Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor, hangi illerde var?

üstü sokağa çıkma yasağı milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak koronavirüs vakaları ile ilgili olarak risk haritası oluşturulmuş ve gözler yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor, hangi illerde var gibi sorulara yanıt aranır olmuştu. Öte yandan saatleri risk gruplarına göre değişkenlik gösterdiği belirtildi. Böylelikle 65 yaş üstü saatleri ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller ve devam eden iller belli oldu.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Türkiye'nin gündeminde yer alan merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 20 yaş altı, 65 yaş üstü yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği illerle ilgili tüm detaylar şöyle;

Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor, hangi illerde var?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ İLE YASAKLARIN KALKTIĞI VE DEVAM ETTİĞİ İLLER!

ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

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Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor, hangi illerde var?

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor, hangi illerde var?

65 YAŞ VE ÜZERİ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

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