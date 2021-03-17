Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor, hangi illerde var?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak koronavirüs vakaları ile ilgili olarak risk haritası oluşturulmuş ve gözler 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor, hangi illerde var gibi sorulara yanıt aranır olmuştu. Öte yandan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri risk gruplarına göre değişkenlik gösterdiği belirtildi. Böylelikle 65 yaş üstü saatleri ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller ve devam eden iller belli oldu.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Türkiye'nin gündeminde yer alan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 20 yaş altı, 65 yaş üstü yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği illerle ilgili tüm detaylar şöyle;