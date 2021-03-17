Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor, hangi illerde var?

Sosyal hayatta kademeli normalleşmenin adımları atılırken 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor, hangi illerde var gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde risk grubunda bulunan yaşlıların dışarı çıkma izinleri belli saatlerde devam ediyor. İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın bazı illerde kaldırıldığı duyuruldu. İşte 65 yaş üstü yasakları ile ilgili detaylar!