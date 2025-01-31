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Haberler Yaşam Haftada 100 milyon lira kazanıyorlardı! Uyuşturucu şebekesine darbe
Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:06

Haftada 100 milyon lira kazanıyorlardı! Uyuşturucu şebekesine darbe

Çanakkale'de, imitasyon tişörtlerinin arasına gizledikleri uyuşturucuları, motosikletli kuryelerle müşterilere ulaştıran şebeke, jandarma tarafından çökertildi. Uyuşturucu baronu Sercan T.'nin, şebekeyi tutuklu bulunduğu açık cezaevinden yönettiği ortaya çıktı. Şebekenin, yakalanmamak için uyuşturuculara, "L beden tişört", "M beden kazak", "Orijinal tişört" gibi şifreli isimler verdiği, müşterilerinde uyuşturucu siparişini " Kumaşı ipekten ya da düğmeleri altından M beden kazak olsun" şeklinde şifreli sipariş verdikleri belirlendi. Satışa hazır 30 milyonluk uyuşturucu ele geçirilen ve 10 kişinin tutuklandığı operasyonda, şebekenin haftada 100 milyon lira kazandığı ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Haftada 100 milyon lira kazanıyorlardı! Uyuşturucu şebekesine darbe

Şebekenin milyonlarca liralık uyuşturucu vurgunu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın büyük bir gizlilikle yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıktı. İddiaya göre kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevine giren Sercan T., uyuşturucu çetesinin lideriydi ve çetesini açık cezaevinden kontrol ediyordu.

Haftada 100 milyon lira kazanıyorlardı! Uyuşturucu şebekesine darbe

TEKSTİLCİ GİBİ TANITIYORLARDI

Şebeke, milyonlarca liralık uyuşturucu sevkiyatı için paravan şirketler kullanıyordu. Kendilerini pahalı markaların taklitlerini satan tekstilci gibi tanıtan şebeke, uyuşturucu dağıtımını kurdukları motosikletli kuryeler aracılığıyla gerçekleştiriyordu. Şebeke, uyuşturucu sevkiyatı için Çanakkale'yi adeta parsellemişti. Uyuşturucu çetesinin Güzelyalı ayağının başında Yusuf U., Ezine Grubu'nun başında Emre H., Fevzipaşa Grubu'nun başında ise kadın yönetici Hatice A. vardı. Motosikletli kuryeler bu 3 kişiye bağlı olarak çalışıyordu.

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Haftada 100 milyon lira kazanıyorlardı! Uyuşturucu şebekesine darbe

TELEFONLARI DİNLENMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla açık cezaevinde kalan Sercan T.'nin telefonlarını dinlemeye aldı. Şebekenin diğer üyeleri ise fiziki takibe alındı. Uyuşturucu Baronu Sercan T. iddiaya göre izinli olduğu telefon günlerinde dinlenildiğinden habersiz şebeke liderlerine talimatlar yağdırıyordu. Şebeke kendi aralarında her bir uyuşturucu için şifreleri bir sistem kullanıyordu.

Haftada 100 milyon lira kazanıyorlardı! Uyuşturucu şebekesine darbe

" L BEDEN TİŞÖRT"

Şebeke yakalanmamak için kendi aralarında Lyrica hap için "L beden tişört", metamfetamin için "M beden kazak", sentetik kannabinoid hammadesi olan A/M maddesi için ise "Orijinal tişört" , sentetik kannabinoid bonzai için S beden gömlek ve İstanbul'daki tedarikçi için ise "Heval" "Lavuk" veya "tekstil üreticisi" şifrelerini kullanıyorlardı.

Haftada 100 milyon lira kazanıyorlardı! Uyuşturucu şebekesine darbe

"DÜĞMELERİ ALTINDAN, KUMAŞI İPEKTEN OLSUN"

Müşteriler ise uyuşturucu siparişini " M beden kazak olsun, kumaşı ipekten olsun yada düğmeleri altından olsun" diyerek veriyordu. Siparişler ise imitasyon tekstil ürünlerinin arasında kimi zaman ise seyyar pazarlarda motosikletli kuryeler aracılığıyla doğrudan müşterilere teslim ediliyordu. Şebekenin para trafiği ise yine kadın yönetici Birsen H. tarafından yönetiliyordu.

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