Haftada 100 milyon lira kazanıyorlardı! Uyuşturucu şebekesine darbe

" L BEDEN TİŞÖRT"

Şebeke yakalanmamak için kendi aralarında Lyrica hap için "L beden tişört", metamfetamin için "M beden kazak", sentetik kannabinoid hammadesi olan A/M maddesi için ise "Orijinal tişört" , sentetik kannabinoid bonzai için S beden gömlek ve İstanbul'daki tedarikçi için ise "Heval" "Lavuk" veya "tekstil üreticisi" şifrelerini kullanıyorlardı.