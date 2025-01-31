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Haftada 100 milyon lira kazanıyorlardı! Uyuşturucu şebekesine darbe
Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
09:06
Haftada 100 milyon lira kazanıyorlardı! Uyuşturucu şebekesine darbe
Çanakkale'de, imitasyon tişörtlerinin arasına gizledikleri uyuşturucuları, motosikletli kuryelerle müşterilere ulaştıran şebeke, jandarma tarafından çökertildi. Uyuşturucu baronu Sercan T.'nin, şebekeyi tutuklu bulunduğu açık cezaevinden yönettiği ortaya çıktı. Şebekenin, yakalanmamak için uyuşturuculara, "L beden tişört", "M beden kazak", "Orijinal tişört" gibi şifreli isimler verdiği, müşterilerinde uyuşturucu siparişini " Kumaşı ipekten ya da düğmeleri altından M beden kazak olsun" şeklinde şifreli sipariş verdikleri belirlendi. Satışa hazır 30 milyonluk uyuşturucu ele geçirilen ve 10 kişinin tutuklandığı operasyonda, şebekenin haftada 100 milyon lira kazandığı ortaya çıktı.