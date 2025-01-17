HAFTANIN FİNALİ: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 17 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı dorukta. Bugün, 10 altın bileziğin sahibini bulacağı yarışmada, bir gelin büyük ödüle kavuşacak, diğeriyse yarışmaya veda edecek. Hafta boyu süren çekişmeli anların ardından eleme anı, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Peki; 17 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi ve 10 altın bileziği hangi gelin kazandı? İşte, detaylar...