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HAFTANIN FİNALİ: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 17 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
07:59
HAFTANIN FİNALİ: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 17 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali geldi çattı. Haftanın ilk gününden itibaren yapılan tadımlar, puanlamalar ve yorumlar ile yarışmacılar arasında gerilim artarken, gözler 17 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumuna çevrildi. Ezgi, Duygu, Beyzanur ve Özlem arasındaki kıyasıya rekabetin sonunda "Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti?" sorusu yanıt buluyor. Peki; bugün 0 altın bileziği hangi yarışmacı kazandı? İşte, detaylar...