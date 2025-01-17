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Haberler Yaşam HAFTANIN FİNALİ: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 17 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 07:59

HAFTANIN FİNALİ: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 17 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali geldi çattı. Haftanın ilk gününden itibaren yapılan tadımlar, puanlamalar ve yorumlar ile yarışmacılar arasında gerilim artarken, gözler 17 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumuna çevrildi. Ezgi, Duygu, Beyzanur ve Özlem arasındaki kıyasıya rekabetin sonunda "Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti?" sorusu yanıt buluyor. Peki; bugün 0 altın bileziği hangi yarışmacı kazandı? İşte, detaylar...

HAFTANIN FİNALİ: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 17 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı dorukta. Bugün, 10 altın bileziğin sahibini bulacağı yarışmada, bir gelin büyük ödüle kavuşacak, diğeriyse yarışmaya veda edecek. Hafta boyu süren çekişmeli anların ardından eleme anı, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Peki; 17 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi ve 10 altın bileziği hangi gelin kazandı? İşte, detaylar...

HAFTANIN FİNALİ: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 17 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 17 Ocak tarihli haftanın finalinde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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HAFTANIN FİNALİ: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 17 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK 2025 PUAN DURUMU

Ezgi, Duygu, Beyzanur ve Özlem'in puan durumu belli olduğunda haberimize eklenecektir.

HAFTANIN FİNALİ: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 17 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfak'ta da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

HAFTANIN FİNALİ: Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 17 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim henüz belli olmadı.

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