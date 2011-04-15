Haftanın magazin turu

Yedi kere 'Güçlüyüm' dedi

'Aşk Kaç Beden Giyer?' adlı yeni albümü için basın toplantısı düzenleyen Hadise, hayatından çok memnun olduğunu, yarım saat içinde altı kere "Mutluyum", yedi kere de "Güçlüyüm" diyerek gösterdi.

Parasını ödedim

Eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın da aynı gün albüm çıkarmasını 'tesadüf' olarak yorumlayan Hadise; Nihat Odabaşı'yla klibinin parası konusunda anlaşmazlığa düştüğü iddialarını da yalanladı: "Hayatımda kimseyle polemiğe girmedim. İçim huzurlu. Anlaştığımız rakamı ödedim. Nokta!" Hadise; 'Burjuva' adlı şarkısıyla Sinan Akçıl'a gönderme yapmadığını söyledi: "Bu albüm hiç kimseye laf atmak için yapılmadı. Benim öyle bir derdim yok. Yaşananlar geride kaldı, bitti. Ardından konuşmanın gereği yok! Albüm çıkaran herkesin başarılı olmasını dilerim. Benim için biten bitmiştir."