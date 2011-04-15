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Giriş Tarihi: 15.04.2011 14:30 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 17:56

Haftanın magazin turu

Haftanın magazin turu

Yedi kere 'Güçlüyüm' dedi

'Aşk Kaç Beden Giyer?' adlı yeni albümü için basın toplantısı düzenleyen Hadise, hayatından çok memnun olduğunu, yarım saat içinde altı kere "Mutluyum", yedi kere de "Güçlüyüm" diyerek gösterdi.

Parasını ödedim

Eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın da aynı gün albüm çıkarmasını 'tesadüf' olarak yorumlayan Hadise; Nihat Odabaşı'yla klibinin parası konusunda anlaşmazlığa düştüğü iddialarını da yalanladı: "Hayatımda kimseyle polemiğe girmedim. İçim huzurlu. Anlaştığımız rakamı ödedim. Nokta!" Hadise; 'Burjuva' adlı şarkısıyla Sinan Akçıl'a gönderme yapmadığını söyledi: "Bu albüm hiç kimseye laf atmak için yapılmadı. Benim öyle bir derdim yok. Yaşananlar geride kaldı, bitti. Ardından konuşmanın gereği yok! Albüm çıkaran herkesin başarılı olmasını dilerim. Benim için biten bitmiştir."

Haftanın magazin turu

Beni rahat bırakın!

Şubat ayında hayatını kaybeden sunucu Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, Beyoğlu'nda, sarışın kız arkadaşıyla görüntülenince sinirlendi: "Benden hâlâ ne istiyorsunuz. Artık rahat bırakın!"

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Haftanın magazin turu

Yıldız kaydı!

Yıldız Tilbe, önceki gece ilk önce Reina ardından Supperclub'da eğlendi. Finali Scotch'ta yapan Tilbe, alkolün dozunu kaçırınca, mekandan Murat Dalkılıç ve başka bir arkadaşına sarılarak çıkabildi.

Haftanın magazin turu

Aşk yeniden

Müzisyen Ufuk Yıldırım, 1.5 yıl önce boşandığı spiker eşi Sonay Dikkaya ile yeniden birlikte! Asmalımescit'te el ele dolaşan çift, "Çocuğumuz olduğu için zaten görüşüyorduk" dedi.

Haftanın magazin turu

Kaçtı ama kurtulamadı

Bir defile için Türkiye'ye gelen Brezilyalı manken Ana Beatriz Barros, geçtiğimiz günlerde kardeşi ile birlikte Reina'da eğlendi. Mekan çıkışı görüntülenmekten rahatsız olan Barros, önceki gün İstanbul'dan ayrıldı.

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