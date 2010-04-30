Haftanın magazin turu

Hacı ile Ece yeniden birlikte
Eski TÜSİAD Başkanı Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğulları Hacı Sabancı ile Ece Erken'in ilişkisi, Sabancı'nın annesinin onay vermemesi nedeniyle bitmişti. Bu ayrılığa fazla dayanamayan aşıklar, önceki gece Ortaköy Anjelique Bar'da buluştu. Arkadaş gruplarıyla ayrı ayrı bara gelen Hacı Sabancı ve Ece Erken içeride geç saatlere kadar birlikte eğlendi. İkilinin ayrılığının ardından Ece Erken twitter'a, eski eşi Tuncer Öztarhan'ı unutamadığına dair mesajlar yazmış, "Çivi çiviyi sökmezmiş, tecrübeyle anladım" demişti.
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