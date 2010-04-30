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Haberler Yaşam Haftanın magazin turu
Giriş Tarihi: 30.04.2010 10:43 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 17:19

Haftanın magazin turu

İşte magazin gündeminde son bir haftada yer alan haberler...

Haftanın magazin turu

Demi Moore değilim ki

Saba Tümer; Kadir Çöpdemir'in "25'lik erkeklerden hoşlandığına dair bir şehir efsanesi duydum" sözleri karşısında kendini tutamadı: "Çüş! Beni Demi Moore'la karıştırmışlar." dedi.

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Haftanın magazin turu

Nişanlanmış haberi yok!

facebook'ta adına oluşturulan 'Sinem Kobal Turan' profili, Sinem Kobal'ı isyan ettirdi. Paylaşım sitesinde ilişki durumuna 'Arda Turan ile nişanlı' yazılmasından şikayetçi olan Kobal, "facebook  ve twitter'da yokum" dedi ve ekledi: "Bu olaylardan çok muzdaribim. Çünkü birileri tüm özel fotoğraflarımı  toplayıp benim adama sayfa açmış. Beni de nişanlı olarak yazmış. Arda ile nişanlılık söz konusu değil. Avukatım gerekli işlemleri yapacak. " Kobal'ın adına açılan sitede, sevgilisi Arda Turan ile eğlence yerlerinde ve davetlerde çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra ev ortamında çekilmiş fotoğraflar da yer alıyor. Öte yandan, bazı fotoğraflar da fotomontaj ile değiştirilmiş.

*ARDA TURAN-SİNEM KOBAL FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Haftanın magazin turu

Hacı ile Ece yeniden birlikte

Eski TÜSİAD Başkanı Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğulları Hacı Sabancı ile Ece Erken'in ilişkisi, Sabancı'nın annesinin onay vermemesi nedeniyle bitmişti. Bu ayrılığa fazla dayanamayan aşıklar, önceki gece Ortaköy Anjelique Bar'da buluştu. Arkadaş gruplarıyla ayrı ayrı bara gelen Hacı Sabancı ve Ece Erken içeride geç saatlere kadar birlikte eğlendi. İkilinin ayrılığının ardından Ece Erken twitter'a, eski eşi Tuncer Öztarhan'ı unutamadığına dair mesajlar yazmış, "Çivi çiviyi sökmezmiş, tecrübeyle anladım" demişti.

*ECE ERKEN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haftanın magazin turu

Sessizce yemekteyiz

Ebru Akel, önceki gün sevgilisi Abdullah Oğuz ile Bebek'te buluşup yemek yedi. Yemek boyunca birbirleriyle neredeyse hiç konuşmayan  ikili, mekan çıkışı görüntülendiklerini fark edince objektiflere gülümsedi. Oğuz'dan evlilik teklifi aldığı konuşulan Akel, bu konuyla ilgili de yorum yapmadı.

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Haftanın magazin turu

Ferrari yedek kulübesinde

BJK'lı Matteo Ferrari, trafik polisinden kırmızı kart gördüğü için yedekte bekliyor! Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan futbolcu, Ferrarisi'ni kullanamadığı için direksiyona arkadaşı geçiyor.

*MATTEO FERRARI FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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