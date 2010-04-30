Haftanın magazin turu

Nişanlanmış haberi yok!

facebook'ta adına oluşturulan 'Sinem Kobal Turan' profili, Sinem Kobal'ı isyan ettirdi. Paylaşım sitesinde ilişki durumuna 'Arda Turan ile nişanlı' yazılmasından şikayetçi olan Kobal, "facebook ve twitter'da yokum" dedi ve ekledi: "Bu olaylardan çok muzdaribim. Çünkü birileri tüm özel fotoğraflarımı toplayıp benim adama sayfa açmış. Beni de nişanlı olarak yazmış. Arda ile nişanlılık söz konusu değil. Avukatım gerekli işlemleri yapacak. " Kobal'ın adına açılan sitede, sevgilisi Arda Turan ile eğlence yerlerinde ve davetlerde çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra ev ortamında çekilmiş fotoğraflar da yer alıyor. Öte yandan, bazı fotoğraflar da fotomontaj ile değiştirilmiş.



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