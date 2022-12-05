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Hakkari'de yasak aşk dehşeti: Önce eşini ve doktor yeğenini sonra kendini öldürdü! Yakınları akın etti...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 18:56
Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
19:15
Hakkari'de yasak aşk dehşeti: Önce eşini ve doktor yeğenini sonra kendini öldürdü! Yakınları akın etti...
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyfettin Ç. (41), eşi Evin Ç.'yi (35) ve doktor yeğeni Haşim Ç.'yi (32) silahla vurdu. Ardından silahı kendisine de ateşledi. Doktor Haşim Ç. olay yerinde hayatını kaybederken Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç. de hastanede kurtarılamadı.