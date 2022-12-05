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Haberler Yaşam Hakkari'de yasak aşk dehşeti: Önce eşini ve doktor yeğenini sonra kendini öldürdü! Yakınları akın etti...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 18:56 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 19:15

Hakkari'de yasak aşk dehşeti: Önce eşini ve doktor yeğenini sonra kendini öldürdü! Yakınları akın etti...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyfettin Ç. (41), eşi Evin Ç.'yi (35) ve doktor yeğeni Haşim Ç.'yi (32) silahla vurdu. Ardından silahı kendisine de ateşledi. Doktor Haşim Ç. olay yerinde hayatını kaybederken Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç. de hastanede kurtarılamadı.

AHMET KAVAK
Hakkari’de yasak aşk dehşeti: Önce eşini ve doktor yeğenini sonra kendini öldürdü! Yakınları akın etti...

Olay saat 15.00 sıralarında lçenin Esentepe mahallesinde bulunan Pizok TOKİ Evlerinde bulunan bir odunluğun arkasında meydana geldi.

Hakkari’de yasak aşk dehşeti: Önce eşini ve doktor yeğenini sonra kendini öldürdü! Yakınları akın etti...

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 sağlık çalışanları, polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede Doktor Haşim Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Hakkari’de yasak aşk dehşeti: Önce eşini ve doktor yeğenini sonra kendini öldürdü! Yakınları akın etti...

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç. de yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Hakkari’de yasak aşk dehşeti: Önce eşini ve doktor yeğenini sonra kendini öldürdü! Yakınları akın etti...

Fotoğraftaki: Doktor Haşim, Ç

Olay üzerine şahısların yakınları,Yüksekova Devlet Hastanesi'ne akın ettiler.

Hakkari’de yasak aşk dehşeti: Önce eşini ve doktor yeğenini sonra kendini öldürdü! Yakınları akın etti...

GÖNÜL İLİŞKİSİ

Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken, Seyfettin Ç.'nin eşi ve doktor yeğeni Haşim Ç. ile arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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