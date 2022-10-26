Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergide yazar ya da yönetici olarak üst düzey görevler aldı.

Kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu Kıvanç, "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı.

Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.