Türk radyo ve televizyon eski maç sunucusu ve gazeteci kimlikleriyle tanınan duayen isim Halit Kıvanç hayatını kaybetti. Acı haberi sevenlerini yasa boğarken usta sunucunun vefat haberi sonrası binlerce kişi "Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi?" soruları yanıt aramaya başladı. Usta ismin acı haberi oğlu tarafından yaptığı sosyal medya paylaşımı ile duyuruldu. Siyaset, sanat ve spor dünyasından taziye mesajları peş peşe geldi. Peki, Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? İşte hayatı ve detaylar.