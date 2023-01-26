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Halk otobüsü göle düşmüştü! Malatya'daki akılalmaz kaza böyle yaşanmış: Şoförün ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 26.01.2023 18:53
Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
19:04
Halk otobüsü göle düşmüştü! Malatya'daki akılalmaz kaza böyle yaşanmış: Şoförün ifadesi ortaya çıktı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gölete düşmüştü. Akılalmaz kazanın ardından otobüs şoförü jandarma ekiplerine ifade verdi. Otobüs şoförünün ifadesine SABAH ulaştı.