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Haberler Yaşam Halk otobüsü göle düşmüştü! Malatya'daki akılalmaz kaza böyle yaşanmış: Şoförün ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 26.01.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 19:04

Halk otobüsü göle düşmüştü! Malatya'daki akılalmaz kaza böyle yaşanmış: Şoförün ifadesi ortaya çıktı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gölete düşmüştü. Akılalmaz kazanın ardından otobüs şoförü jandarma ekiplerine ifade verdi. Otobüs şoförünün ifadesine SABAH ulaştı.

TAHİR ÖZÇELİK
Halk otobüsü göle düşmüştü! Malatya’daki akılalmaz kaza böyle yaşanmış: Şoförün ifadesi ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, Atabey İskelesi'nde yolcu indirildiği sırada şoförün kontrolünden çıkıp, Karakaya Baraj Gölü'ne devrildi.

Halk otobüsü göle düşmüştü! Malatya’daki akılalmaz kaza böyle yaşanmış: Şoförün ifadesi ortaya çıktı

İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri ile su altı arama ve kurtarma görevlileri sevk edildi.

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Halk otobüsü göle düşmüştü! Malatya’daki akılalmaz kaza böyle yaşanmış: Şoförün ifadesi ortaya çıktı

Kazada yaralanan 4 yolcu, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halk otobüsü göle düşmüştü! Malatya’daki akılalmaz kaza böyle yaşanmış: Şoförün ifadesi ortaya çıktı

Arama ve kurtarma ekipleri de su altında kalan olup olmadığına yönelik çalışma başlattı.

Halk otobüsü göle düşmüştü! Malatya’daki akılalmaz kaza böyle yaşanmış: Şoförün ifadesi ortaya çıktı

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili olarak Malatya Valiliğince yayınlanan basın bülteni şöyle:

"Malatya'da Merkez - Atabey İskele Hattına çalışmakta olan Özel Halk Otobüsü, iskele yanında yolcu indirmek için manevra yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Karakaya Baraj Gölüne düştü.

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