Halk otobüsü göle düşmüştü! Malatya’daki akılalmaz kaza böyle yaşanmış: Şoförün ifadesi ortaya çıktı

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili olarak Malatya Valiliğince yayınlanan basın bülteni şöyle:

"Malatya'da Merkez - Atabey İskele Hattına çalışmakta olan Özel Halk Otobüsü, iskele yanında yolcu indirmek için manevra yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Karakaya Baraj Gölüne düştü.