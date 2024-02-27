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HALKA ARZ TAKVİMİ 27 Şubat- 1 Mart | İki yeni şirket! SPK bülteni ile bu hafta yeni halka arz var mı?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
11:12
HALKA ARZ TAKVİMİ 27 Şubat- 1 Mart | İki yeni şirket! SPK bülteni ile bu hafta yeni halka arz var mı?
Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Oba Makarna 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirirken, Artemis Halı 27-28 Şubat tarihlerinde talep toplayacak. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 27 Şubat- 1 Mart 2024...