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Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ 27 Şubat- 1 Mart | İki yeni şirket! SPK bülteni ile bu hafta yeni halka arz var mı?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:12

HALKA ARZ TAKVİMİ 27 Şubat- 1 Mart | İki yeni şirket! SPK bülteni ile bu hafta yeni halka arz var mı?

Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Oba Makarna 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirirken, Artemis Halı 27-28 Şubat tarihlerinde talep toplayacak. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 27 Şubat- 1 Mart 2024...

HALKA ARZ TAKVİMİ 27 Şubat- 1 Mart | İki yeni şirket! SPK bülteni ile bu hafta yeni halka arz var mı?

Yeni halka arz var mı her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Halka arz olacak şirketler 27 Şubat-1 Mart haftasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Artemis Halı, Mogan Enerji, Alves Kablo halka arzda. İşte, güncel hala arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ 27 Şubat- 1 Mart | İki yeni şirket! SPK bülteni ile bu hafta yeni halka arz var mı?

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan 2 yeni şirke halka arza çıkıyor. Artemis Halı A.Ş. ve Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. hazırlıkları başladı.

İşte, detaylar...

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HALKA ARZ TAKVİMİ 27 Şubat- 1 Mart | İki yeni şirket! SPK bülteni ile bu hafta yeni halka arz var mı?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Artemis Halı bugün 27 Şubat itibarıyla talep toplamaya başladı. 20 milyon lotla halka arza çıkan Artemis Halı A.Ş.'nin hisse fiyatı 25,35 TL olacak.

Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisseler Ana Pazar'da işlem görecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ 27 Şubat- 1 Mart | İki yeni şirket! SPK bülteni ile bu hafta yeni halka arz var mı?

Mogan Enerji A.Ş. HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Mogan Enerji A.Ş. talep toplama tarihleri ilan edildi. 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde talep toplayacak olan şirketin hisse fiyatı 11,33 TL olacak.

Bireysel dağıtım yöntemi ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ 27 Şubat- 1 Mart | İki yeni şirket! SPK bülteni ile bu hafta yeni halka arz var mı?

TASLAK HALKA ARZLAR

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

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