HALKA ARZ TAKVİMİ 27 Şubat- 1 Mart | İki yeni şirket! SPK bülteni ile bu hafta yeni halka arz var mı?

Yeni halka arz var mı her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Halka arz olacak şirketler 27 Şubat-1 Mart haftasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Artemis Halı, Mogan Enerji, Alves Kablo halka arzda. İşte, güncel hala arz takvimi