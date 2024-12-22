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Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ: Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:23

HALKA ARZ TAKVİMİ: Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş., yatırımcıların ilgisini çekecek bir halka arz gerçekleştiriyor. Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplayacak olan şirket, toplamda 54 milyon 996 bin lot hisse dağıtımı yapacak. Yatırımcılar, Armada Gıda'nın halka arzına ilişkin tarihleri, hisse fiyatını, işlem kodunu ve diğer detayları araştırmaya başladı. Peki, Armada Gıda halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot dağıtılacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

HALKA ARZ TAKVİMİ: Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Armada Gıda Ticaret Sanayi AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. 2,19 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüne sahip olan şirketin hisseleri, 40 TL'den yatırımcılara sunulacak. Armada Gıda'nın halka arzı, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken, yatırımcılar halka arz tarihleri, hisse fiyatı, işlem kodu ve diğer detayları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Armada Gıda halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot dağıtılacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, ayrıntılar...

HALKA ARZ TAKVİMİ: Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

ARMADA GIDA HALKA AÇILIYOR!

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.'nin halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Armada Gıda bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

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HALKA ARZ TAKVİMİ: Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

ARMADA GIDA HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş halka arzı 25-25-27 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Şirket halka arz sürecinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında talep toplayacak. Armada Gıda halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olarak belirlendi.

HALKA ARZ TAKVİMİ: Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

ARMADA GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Armada Gıda halka arz toplamda 54 milyon 996 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde belirlendi;

- 300 Bin katılım ~ 92 Lot (3680 TL).

- 700 Bin katılım ~ 40 Lot (1600 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (1000 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (600 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (480 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (440 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (360 TL).

HALKA ARZ TAKVİMİ: Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

ARMADA GIDA HİSSE FİYATI KAÇ TL, BİST KODU NE?

Armada Gıda halka arz fiyatı 40 TL olarak belirlendi. Şirketi "ARMGD" kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görecek.

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