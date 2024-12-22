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HALKA ARZ TAKVİMİ: Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
14:23
HALKA ARZ TAKVİMİ: Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş., yatırımcıların ilgisini çekecek bir halka arz gerçekleştiriyor. Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplayacak olan şirket, toplamda 54 milyon 996 bin lot hisse dağıtımı yapacak. Yatırımcılar, Armada Gıda'nın halka arzına ilişkin tarihleri, hisse fiyatını, işlem kodunu ve diğer detayları araştırmaya başladı. Peki, Armada Gıda halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot dağıtılacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?