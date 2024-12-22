HALKA ARZ TAKVİMİ: Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Armada Gıda Ticaret Sanayi AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. 2,19 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüne sahip olan şirketin hisseleri, 40 TL'den yatırımcılara sunulacak. Armada Gıda'nın halka arzı, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken, yatırımcılar halka arz tarihleri, hisse fiyatı, işlem kodu ve diğer detayları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Armada Gıda halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot dağıtılacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, ayrıntılar...