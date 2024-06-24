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Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ HAZİRAN 2024: “İki yeni şirket arzda!” Bu hafta hangi şirketler halka açılıyor? İşte talep toplama tarihleri
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:34

HALKA ARZ TAKVİMİ HAZİRAN 2024: “İki yeni şirket arzda!” Bu hafta hangi şirketler halka açılıyor? İşte talep toplama tarihleri

Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.bu hafta itibarıyla halka razı onaylandı. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 24-28 Haziran 2024...

HALKA ARZ TAKVİMİ HAZİRAN 2024: “İki yeni şirket arzda!” Bu hafta hangi şirketler halka açılıyor? İşte talep toplama tarihleri

Halka arz takvimi bu haftada araştırılmaya başladı. Halka arz olacak şirketler 24-28 Haziran tarihleri arasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 24-28 Haziran halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ HAZİRAN 2024: “İki yeni şirket arzda!” Bu hafta hangi şirketler halka açılıyor? İşte talep toplama tarihleri

SEĞMEN KARDEŞLER HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Seğmen Kardeşler Gıda Üretim A.Ş. halka arzına onay verdi. Seğmen Kardeşler talep toplama tarihleri de belli oldu.
Seğmen Kardeşler halka arzında, 26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

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HALKA ARZ TAKVİMİ HAZİRAN 2024: “İki yeni şirket arzda!” Bu hafta hangi şirketler halka açılıyor? İşte talep toplama tarihleri

SEĞMEN KARDEŞLER HİSSE FİYATI NE KADAR?
Seğmen Kardeşler halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak.
Firmanın halka arzının büyüklüğü 1,3 Milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 31,19 olarak belirlendi.

HALKA ARZ TAKVİMİ HAZİRAN 2024: “İki yeni şirket arzda!” Bu hafta hangi şirketler halka açılıyor? İşte talep toplama tarihleri

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA KAÇ LOT VERİYOR, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Toplamda 59.000.000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek olan Seğmen Kardeşler Gıda halka arzında paylar şöyle:

Sermaye Artırımı: 35.000.000 Lot
Ortak Satışı (Reyhan Mollaoğlu): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Yusuf Seğmen): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Emine Seğmen): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Oya Yener): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Meral Yıldırım): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Neval Elaldırsın): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Nihal Özcanlı): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Ömer Seğmen): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Gülşen Seğmen): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Birsen Yaka): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Beyhan Değerli): 2.000.000 Lot
Ortak Satışı (Ayhan Seğmen): 2.000.000 Lot

Tahmini dağıtılacak pay miktarı:

1,1 milyon katılımcı 38 Lot (1140 TL)
1,5 milyon katılımcı 28 Lot (840 TL)
1,9 milyon katılımcı 22 Lot (660 TL)
2,3 milyon katılımcı 18 Lot (540 TL)
2,7 milyon katılımcı 16 Lot (480 TL)
3,1 milyon katılımcı 14 Lot (420 TL)
3,5 milyon katılımcı 12 Lot (360 TL)
3,9 milyon katılımcı 11 Lot (330 TL)

Seğmen Kardeşler Gıda halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ HAZİRAN 2024: “İki yeni şirket arzda!” Bu hafta hangi şirketler halka açılıyor? İşte talep toplama tarihleri

EFOR ÇAY HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi. Efor Çay talep toplama tarihleri de belli oldu.
Efor Çay halka arzında, 26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

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