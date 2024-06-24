HALKA ARZ TAKVİMİ HAZİRAN 2024: “İki yeni şirket arzda!” Bu hafta hangi şirketler halka açılıyor? İşte talep toplama tarihleri

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA KAÇ LOT VERİYOR, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Toplamda 59.000.000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek olan Seğmen Kardeşler Gıda halka arzında paylar şöyle:

Sermaye Artırımı: 35.000.000 Lot

Ortak Satışı (Reyhan Mollaoğlu): 2.000.000 Lot

Ortak Satışı (Yusuf Seğmen): 2.000.000 Lot

Ortak Satışı (Emine Seğmen): 2.000.000 Lot

Ortak Satışı (Oya Yener): 2.000.000 Lot

Ortak Satışı (Meral Yıldırım): 2.000.000 Lot

Ortak Satışı (Neval Elaldırsın): 2.000.000 Lot

Ortak Satışı (Nihal Özcanlı): 2.000.000 Lot

Ortak Satışı (Ömer Seğmen): 2.000.000 Lot

Ortak Satışı (Gülşen Seğmen): 2.000.000 Lot

Ortak Satışı (Birsen Yaka): 2.000.000 Lot

Ortak Satışı (Beyhan Değerli): 2.000.000 Lot

Ortak Satışı (Ayhan Seğmen): 2.000.000 Lot

Tahmini dağıtılacak pay miktarı:

1,1 milyon katılımcı 38 Lot (1140 TL)

1,5 milyon katılımcı 28 Lot (840 TL)

1,9 milyon katılımcı 22 Lot (660 TL)

2,3 milyon katılımcı 18 Lot (540 TL)

2,7 milyon katılımcı 16 Lot (480 TL)

3,1 milyon katılımcı 14 Lot (420 TL)

3,5 milyon katılımcı 12 Lot (360 TL)

3,9 milyon katılımcı 11 Lot (330 TL)

Seğmen Kardeşler Gıda halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek.