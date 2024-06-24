Haberler
Yaşam
HALKA ARZ TAKVİMİ HAZİRAN 2024: “İki yeni şirket arzda!” Bu hafta hangi şirketler halka açılıyor? İşte talep toplama tarihleri
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:34
HALKA ARZ TAKVİMİ HAZİRAN 2024: “İki yeni şirket arzda!” Bu hafta hangi şirketler halka açılıyor? İşte talep toplama tarihleri
Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.bu hafta itibarıyla halka razı onaylandı. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 24-28 Haziran 2024...