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Haberler Yaşam Halkbank personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2022: Halkbank personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 29.10.2022 17:28 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 17:30

Halkbank personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2022: Halkbank personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Halkbank personel alımı başvuruları, tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar araştırılıyor. Halkbank, resmi internet sayfası üzerinden 1375 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre alımlar, 81 ilde farklı kadrolara gerçekleştirilecek. Halkbank personel alımı başvuru işlemleri, online olarak alınacak olup adayların başvuru özel ve genel şartları taşımaları gerekecek. Peki, Halkbank personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte, 2022 Halkbank personel alımı başvuru ekranı ve şartları…

Halkbank personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2022: Halkbank personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Halkbank personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı belli oldu. Halkbank, resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada 81 ilde toplam 1375 personel alınacağını duyurdu. Duyuruya göre servis görevlisi, müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı, uzman yardımcılığı kadrolarına alım yapılacak. Başvurular 27 Ekim tarihi itibarıyla başlamış olup başvuru yapacak adayların istenen şartları taşımaları gerekecek. Bu noktada ''Halkbank personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Halkbank personel alımı başvuru ekranı, şartları ve alıma ilişkin tüm detaylar…

Halkbank personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2022: Halkbank personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

BAŞVURULAR BAŞLADI! HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ!

Halkbank personel alımı başvuruları, 27 Ekim Perşembe günü itibarıyla alınmaya başlandı ve 13 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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Halkbank personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2022: Halkbank personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri sadece internet üzerinden gerçekleştirilecek olup şahsen yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sınavlara davet edilecek.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, Halkbank'ın resmi internet sayfasına giderek üyelik oluşturacak. Üyelik işlemini tamamlayan adaylar, sınav başvuru formunu eksiksiz dolduracak ve sisteme son 6 ay içerisinde çektiği fotoğrafı ekleyecek.

Halkbank personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2022: Halkbank personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

HALKBANK PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Yayınlanan ilana göre Halkbank; 1000 Servis Görevlisi, 7 Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, 5 Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, 28 Müfettiş Yardımcısı, 35 İç Kontrolör Yardımcısı ve 300 Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Halkbank personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2022: Halkbank personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların personel alımlarına başvuru yapabilmeleri için gerekli başvuru şartlarını taşımaları gerekecek. İşte servis görevlisi personel alımı şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

30 yaşını bitirmemiş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belge ile ispatlamak.

Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir başka Kuruma mecburi hizmet zorunluluğu olmamak,

Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

Servis Görevlisi İçin 1 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak,

Servis Görevlisi için, üniversitelerin/yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümlerden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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