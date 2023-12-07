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Haberler Yaşam Halteri boğazına düşüren adamın zor anları! Kamera saniye saniye kaydetti: Ölümden böyle döndü
Giriş Tarihi: 07.12.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 15:32

Halteri boğazına düşüren adamın zor anları! Kamera saniye saniye kaydetti: Ölümden böyle döndü

Sosyal medyada yayılan videoda ağırlık kaldıran gencin zor anları kameraya yansıdı. Tartışma yaratan görüntülerde spor salonunda antrenman yapan adam kaldırdığı halteri tutamayınca boğazını sıkıştırdı. Zor anları kameraya yansıyan adam ölümden kıl payı kurtuldu.

Halteri boğazına düşüren adamın zor anları! Kamera saniye saniye kaydetti: Ölümden böyle döndü

Sosyal medyada viral olan görüntü adamın ağırlığı kaldırmasıyla başlıyor.

Halteri boğazına düşüren adamın zor anları! Kamera saniye saniye kaydetti: Ölümden böyle döndü

Halterdeki ağırlıkların sadece 1 tanesinin 20 kilo olduğu görülmekle birlikte toplamda ne kadar bir ağırlık kaldırdığı bilinmiyor.

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Halteri boğazına düşüren adamın zor anları! Kamera saniye saniye kaydetti: Ölümden böyle döndü

Ancak yanlış bir hareket sonucu boğazına düşen adamın kurtulma çabası kameraya yansıdı.

Halteri boğazına düşüren adamın zor anları! Kamera saniye saniye kaydetti: Ölümden böyle döndü

Ağırlığın boğazına denk gelmesi nedeniyle ölümden dönen adam dakikalar boyunca halteri kaldırmak için çırpındı.

Halteri boğazına düşüren adamın zor anları! Kamera saniye saniye kaydetti: Ölümden böyle döndü

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Zorlukla kendini kenara kaydıran genç adamın bitmeyecek gibi süren çabaları saniyeler boyunca sürdü.

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