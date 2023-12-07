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Halteri boğazına düşüren adamın zor anları! Kamera saniye saniye kaydetti: Ölümden böyle döndü
Giriş Tarihi: 07.12.2023 15:31
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
15:32
Halteri boğazına düşüren adamın zor anları! Kamera saniye saniye kaydetti: Ölümden böyle döndü
Sosyal medyada yayılan videoda ağırlık kaldıran gencin zor anları kameraya yansıdı. Tartışma yaratan görüntülerde spor salonunda antrenman yapan adam kaldırdığı halteri tutamayınca boğazını sıkıştırdı. Zor anları kameraya yansıyan adam ölümden kıl payı kurtuldu.