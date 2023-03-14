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Haberler Yaşam HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU SON DAKİKA | Ünlü oyuncu sahnede fenalaştı! Haluk Bilginer kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 06:45

HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU SON DAKİKA | Ünlü oyuncu sahnede fenalaştı! Haluk Bilginer kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Gelen son dakika bilgisine göre; usta oyuncu Haluk Bilginer, tiyatro oyununun ikinci perdesindeyken fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sanat dünyasının önemli ismi sevenlerini korkuttu. Yaşanan olay sonrası sevenleri "Haluk Bilginer kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?" sorularına yanıt arıyor. Ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili ekip arkadaşları da ilk açıklamayı yaptı. Peki, Haluk Bilginer kaç yaşında, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte o açıklama ve detaylar.

HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU SON DAKİKA | Ünlü oyuncu sahnede fenalaştı! Haluk Bilginer kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Haluk Bilginer son sağlık durumu ile gündemde. Gelen bilgiye göre son olarak Baba dizisiyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Haluk Bilginer hayranlarını korkuttu. "Kundakçı" isimli tiyaro oyununun ekibinde yer alan Bilginer, ikinci perdede sahnede fenalaştı. Yaşadığı durum sonrası hastaneye kaldırılan ismin sağlık durumu hayranları tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Haluk Bilginer kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte yaşı ve sağlığına dair son detaylar.

HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU SON DAKİKA | Ünlü oyuncu sahnede fenalaştı! Haluk Bilginer kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU

Son olarak Baba dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Haluk Bilginer hayranlarını korkuttu. "Kundakçı" isimli tiyaro oyununun ekibinde yer alan Bilginer, ikinci perdede sahnede fenalaştı.

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HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU SON DAKİKA | Ünlü oyuncu sahnede fenalaştı! Haluk Bilginer kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

SAHNEDE FENALAŞTI
68 yaşındaki ünlü oyuncu çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı. Ekip arkadaşları da usta oyuncunun tansiyon problemi yaşadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bilginer'in ambulansa bindirilirken bilincinin açık olduğu ve herkese teşekkür ettiği ifade edildi.

HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU SON DAKİKA | Ünlü oyuncu sahnede fenalaştı! Haluk Bilginer kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

Haluk Bilginer, 1954 doğumlu sinema ve tiyatro oyuncusu. Ulusal ve Uluslararası Sinema ve Tiyatro Ödülü'nün sahibi usta aktör, aynı zamanda başarılı bir televizyon oyuncusu ve dublaj sanatçısı.

Haluk Bilginer, üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak, 5 Haziran 1954'teİzmir'de dünyaya geldi. Tam adı Nihat Haluk Bilginer'dir. Annesi ev hanımı Bedriye Hanım, babası İzmirli sigortacı Tahsin Bilginer'dir. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.
Lise öğrenimini bitirmesinin ardından, 1972 yılında, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1977'de mezun oldu. Devlet konservatuarından mezun olduğu yıl İngiltere'ye giden Bilginer, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) bir yıl boyunca ileri tiyatro öğrenimi gördü.

1980 ve 1993 yılları arasında İngiltere'de yaşayan ve aynı zamanda İngilterevatandaşlığı da bulunan Haluk Bilginer, burada bulunduğu yıllar boyunca birçok tiyatro oyununda, müzikalde, televizyon dizisinde ve filmde rol aldı. 'Eastenders' dizisinde 250 bölüm canlandırdığı Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle ün kazandı. Macbeth, My Fair Lady, Pal Joey, Kafkas Tebeşir Dairesi ve Phantom of the Opera gibi çeşitli tiyatro ve müzikallerde; Eastenders, Memories of Midnight, Bergerac, Glory Boys, The Bill ve Murder of a Moderate Man gibi televizyon dizilerinde ve Children's Crusade, Half Moon Street, Ishtar, Buffalo Soldiers, Spooks ve She's Gone filmlerinde görev alan ünlü aktör İngiltere'deki kariyerinin ardından Türkiye'ye döndü.

1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için ilk defa İstanbul'a geldi ve bu filmin setinde 1992'de evleneceği okul arkadaşı Zuhal Olcay ile tanıştı. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü.

1992'de evlendikten sonra çift, Hollywood'da 'indiana-jones' dizisinde ve Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın 'İki Kadın' filminde birlikte rol aldı. Çeşitli televizyon programları sayesinde ünlendi.

Haluk Bilginer, 1990 yılında İsmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer aldı ve Aldatma (Herold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi. Bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı ancak 1996'da çıkan yangınla bütün emekler boşa gitti.

HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU SON DAKİKA | Ünlü oyuncu sahnede fenalaştı! Haluk Bilginer kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Gecenin Öteki Yüzü adlı televizyon dizisiyle Türkiye'de tanınan bir oyuncu haline gelen Haluk Bilginer; 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından 'İstanbul Kanatlarımın Altında', 'Usta Beni Öldürsene', 'Masumiyet' gibi ödüllü filmlerde rol aldı.

Ateşten Günler, Safiyedir Kızın Adı, Borsa, Son Söz Sevginin, Gülşen Abi, Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Tatlı Hayat, Karanlıkta Koşanlar, Cesur Kuşku, Yine de Aşığım, Sayın Bakanım ve Hayat İşte gibi birçok televizyon yapımında rol aldı. Haluk Bilginer kendisiyle yapılan bir röportajda, televizyon oyunculuğu ve tiyatro oyunculuğu arasındaki farklara ilişkin bir soruya şu cevabı vermişti:

"Oyuncunun er meydanı tiyatro sahnesidir. Tiyatro sahnesinde arada hiçbir aracı olmadan seyirciyle baş başa kaldığı yerde aktör, aktör müdür değil midir anlaşılır. Sinemada televizyonda pek anlaşılmaz ve televizyonda da oyunculuk öğrenilmez. Dizilerde oynarsınız, ama oyuncu olamazsınız."

Bilginer, Türkiye'deki sinema kariyerine 1987 yapımı Kara Sevdalı Bulut adlı filmle başladı. 17.yüzyılda, uçmaya teşebbüs eden ilk kişi olarak dünya tarihine adını yazdıran Hezarfen Ahmet Çelebi'nin yaşam öyküsünün anlatıldığı, İstanbul Kanatlarımın Altında (1995) adlı başarılı filmde Evliya Çelebi'yi canlandırdı. 1997 yapımı Masumiyet adlı filmdeki performansıyla büyük başarı elde eden ünlü aktör, aynı yıl Derviş Zaim'in yönetmenliğini yaptığı, Sanem Çelik ve Uğur Polatgibi isimlerin de görev aldığı Filler ve Çimen adlı filmde rol aldı.

2003 yılında Ezel Akay'ın yönetmenliğini üstlendiği, ve birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Neredesin Firuze adlı yapımda oynadı. Bu filmde canlandırdığı başarısız müzik yapımcısı Hayri karakteriyle bir kez daha izleyenleri kendisine hayran bırakan Haluk Bilginer, daha sonra 2004 yapımı Hırsız Var, 2005 yapımı Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? ve Kısık Ateşte 15 Dakika adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Haluk Bilginer 1999 yılında oyuncu eşi Zuhal Olcay'la birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu. İkili büyük yatırımlarla oluşturdukları tiyatro sahnesinde, Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999), Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000), Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002), Cimri (Moliere, 2004), Jeanne d'Arc'ın Öteki Ölümü ve Atinalı Timon adlı oyunları oynadı.

Haluk Bilginer oyunculuk kariyeri boyunca birçok ödüle layık bulundu:

Afife Tiyatro Ödülleri, En iyi erkek oyuncu, Histeri; Ankara Sanat Kurumu, En iyi çevirmen, Aldatma; 1997 yılında ÇASOD, En İyi Oyuncu, Masumiyet ve 34. Antalya Film Şenliği, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; 1998 yılında Ankara Film Festivali, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; Adana Altın Koza, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet ve Nihavent Mucize; Angers (Fransa) Film Festivali, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; 2004 yılında 9. Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Neredesin Firuze.

Haluk Bilginer, 1987 yılında tanışıp 1992'de evlendiği Zuhal Olcay ile 14 Aralık 2004'te ayrıldı. Ardından bir süredir birlikte olduğu pop şarkıcısı ve dizi oyuncusuAşkın Nur Yengi ile 6 haziran 2006'da kardeşinin Urla'daki evinin bahçesinde evlendi. Kızı Nazlı 30 Kasım 2006 tarihinde doğdu. 2012 yılında boşandılar.

Gençliğinde hamallık, tezgahtarlık, garsonluk gibi birçok işte çalışan Haluk Bilginer aynı zamanda koyu bir Galatasaray taraftarı.

2010 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği "New York'ta Beş Minare" adlı sinema filminde başrollerde Haluk Bilginer, Mustafa Sandal,Mahsun Kırmızıgül, Robert Patrick, Gina Gershon, Danny Glover rol almıştır.

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