HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU SON DAKİKA | Ünlü oyuncu sahnede fenalaştı! Haluk Bilginer kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

Haluk Bilginer, 1954 doğumlu sinema ve tiyatro oyuncusu. Ulusal ve Uluslararası Sinema ve Tiyatro Ödülü'nün sahibi usta aktör, aynı zamanda başarılı bir televizyon oyuncusu ve dublaj sanatçısı.

Haluk Bilginer, üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak, 5 Haziran 1954'teİzmir'de dünyaya geldi. Tam adı Nihat Haluk Bilginer'dir. Annesi ev hanımı Bedriye Hanım, babası İzmirli sigortacı Tahsin Bilginer'dir. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.

Lise öğrenimini bitirmesinin ardından, 1972 yılında, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1977'de mezun oldu. Devlet konservatuarından mezun olduğu yıl İngiltere'ye giden Bilginer, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) bir yıl boyunca ileri tiyatro öğrenimi gördü.

1980 ve 1993 yılları arasında İngiltere'de yaşayan ve aynı zamanda İngilterevatandaşlığı da bulunan Haluk Bilginer, burada bulunduğu yıllar boyunca birçok tiyatro oyununda, müzikalde, televizyon dizisinde ve filmde rol aldı. 'Eastenders' dizisinde 250 bölüm canlandırdığı Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle ün kazandı. Macbeth, My Fair Lady, Pal Joey, Kafkas Tebeşir Dairesi ve Phantom of the Opera gibi çeşitli tiyatro ve müzikallerde; Eastenders, Memories of Midnight, Bergerac, Glory Boys, The Bill ve Murder of a Moderate Man gibi televizyon dizilerinde ve Children's Crusade, Half Moon Street, Ishtar, Buffalo Soldiers, Spooks ve She's Gone filmlerinde görev alan ünlü aktör İngiltere'deki kariyerinin ardından Türkiye'ye döndü.

1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için ilk defa İstanbul'a geldi ve bu filmin setinde 1992'de evleneceği okul arkadaşı Zuhal Olcay ile tanıştı. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü.

1992'de evlendikten sonra çift, Hollywood'da 'indiana-jones' dizisinde ve Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın 'İki Kadın' filminde birlikte rol aldı. Çeşitli televizyon programları sayesinde ünlendi.

Haluk Bilginer, 1990 yılında İsmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer aldı ve Aldatma (Herold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi. Bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı ancak 1996'da çıkan yangınla bütün emekler boşa gitti.