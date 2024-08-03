Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:49
Hamas Lideri İsmail Haniye öldü mü? İsmail Haniye kimdir, kaç yaşındaydı? İşte liderin hayatı ve yaşamı!
Son dakika Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye şehit edildi haberi gündemde! İran devlet televizyonlarında yer alan bilgilere göre İsmail Haniye hakkında son durum merak ediliyor. İsmail Haniye 'nin İran'da uğradığı suikast sonrasında şehit edildiği bilgisi son dakika araştırılıyor. Peki, İsmail Haniye kimdir, kaç yaşındaydı? Hamas lideri İsmail Haniye öldü mü?