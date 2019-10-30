Hamsinin en tazesini onlar yiyor

Sinop açıklarında avladıkları hamsiyle kıyıya dönen balıkçılar, teknede kendilerine balık ziyafeti vermeyi ihmal etmiyor. Ağlarına takılan tonlarca balıkla kıyıya dönen balıkçılar, teknede yaktıkları mangalda pişirdikleri hamsiyi tüketiyor. Hayatının adeta denizde geçtiğini anlatan tekne kaptanı ErgünUğur, "Balıkçı teknesi benim evim, denizin verdiği bereket ise nimetim. Her gün arkadaşlarımızla balık yiyoruz. Bu çalışma şartlarında normal yemekle ayakta duramayız, bizi ayakta tutan hamsi." diye konuştu.