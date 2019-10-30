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Hamsinin en tazesini onlar yiyor

Sinop açıklarında avladıkları hamsiyle kıyıya dönen balıkçılar, teknede kendilerine balık ziyafeti vermeyi ihmal etmiyor. Ağlarına takılan tonlarca balıkla kıyıya dönen balıkçılar, teknede yaktıkları mangalda pişirdikleri hamsiyi tüketiyor. Hayatının adeta denizde geçtiğini anlatan tekne kaptanı ErgünUğur, "Balıkçı teknesi benim evim, denizin verdiği bereket ise nimetim. Her gün arkadaşlarımızla balık yiyoruz. Bu çalışma şartlarında normal yemekle ayakta duramayız, bizi ayakta tutan ." diye konuştu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 17:27
Hamsinin en tazesini onlar yiyor

'de av sezonu, yoğun geçen avıyla devam ediyor.

Hamsinin en tazesini onlar yiyor

Hamsideki bolluk balıkçıyı da vatandaşları da memnun ederken, en taze hamsiyi balıkçılar teknede yiyor.

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Hamsinin en tazesini onlar yiyor

Ağlardan çıktıktan sonra kasalara doldurulmadan hamsiyi ilk tadan balıkçılar oluyor.

Hamsinin en tazesini onlar yiyor

Sinop Limanı'na demirleyen teknelerden zaman zaman "ızgarada balık" kokuları yayılıyor.

Hamsinin en tazesini onlar yiyor

Balıkçı teknesi kaptanı Ergün Uğur, AA muhabirine, 35 yıldır denizlerde olduğunu söyledi.

Hamsinin en tazesini onlar yiyor

Hayatının adeta denizde geçtiğini anlatan Uğur, "Balıkçı teknesi benim evim, denizin verdiği bereket ise nimetim. Her gün arkadaşlarımızla balık yiyoruz. Bu çalışma şartlarında normal yemekle ayakta duramayız, bizi ayakta tutan ." diye konuştu.

Hamsinin en tazesini onlar yiyor

Sezonunda hemen her gün yediklerini aktaran Uğur, "Öğünlerimizde olmazsa olmazımız balıktır. Teknede yaklaşık 40 personelimiz var. Şu anda ayıklanmış 20 kilo hamsiyi personelimizle birlikte yiyoruz." ifadelerini kullandı.

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