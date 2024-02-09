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Haberler Yaşam Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu
Giriş Tarihi: 09.02.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 08:53

Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

Türkiye, kendine özgü doğası ve kültürüyle dünyanın birçok bölgesinde her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Genellikle "İstanbul" ile öne çıksa da, aslında ülkemizin birbirinden farklı değeri ve kendisini tanıttığı farklı alanlar mevcut. Güneydoğu'nun yemekleri veya Karadeniz'in doğasının yanı sıra adeta bir "tarihin sıfır noktası" diyebileceğimiz başlangıçlara da ev sahipliği yapan ülkemiz, dünya tarafından birçok şekilde biliniyor. İşte detaylar...

Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye’nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

Türkiye, farklı dokuları bir araya getiren adeta bir mozaik. Bu mozaiğin her bir parçası ise büyüleyici bir etki sunuyor. İşte "hangi şehrimiz neyiyle meşhur?" sorusunun cevabı...

Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye’nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ADIYAMAN
Nemrut Dağı

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Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye’nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ADANA
Adana Kebabı

Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye’nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

AFYONKARAHİSAR
Afyon Kaymağı

Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye’nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

AĞRI
Ağrı Dağı

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