Emekli promosyon ücretleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Temmuz zammı sonrası müşteri kazanmak isteyen bankaların emekli maaş promosyonu yarışı kızıştı ve ödemeler bazı bankalarda 10 bin TL'ye ulaştı. Hal böyle olunca milyonlarca emekli, banka banka emekli maaş promosyonu ücretleri ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Son olarak konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan milyonları ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Promosyon miktarı için asgari tutarları belirleyen SGK, anlaşma yapılan bankaların listesini de paylaştı. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Hangi kamu bankası ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların promosyon tutarları...