Emeklilere ek gelir niteliğindeki emekli promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Temmuz zammı sonrası müşteri kazanmak isteyen özel bankalar, promosyon yarışına girmişti. Ancak bu yarışta kamu bankaları geride kalmıştı. Konuyla ilgili gelen bir son dakika açıklamasına göre, bu yarışa kamu bankaları da dahil oldu. SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. Böylece kamu bankalarının emekli maaş promosyonu tutarları yükseldi. Peki, Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte 2022 banka banka güncel emekli promosyon ücretleri…