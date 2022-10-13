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Haberler Yaşam Hangi kamu bankası ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.10.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 10:20

Hangi kamu bankası ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!

Emekli promosyon ücretleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Temmuz zammı sonrası müşteri kazanmak isteyen bankaların emekli maaş promosyonu yarışı kızıştı ve ödemeler bazı bankalarda 10 bin TL'ye ulaştı. Hal böyle olunca milyonlarca emekli, banka banka emekli maaş promosyonu ücretleri ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Son olarak konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan milyonları ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Promosyon miktarı için asgari tutarları belirleyen SGK, anlaşma yapılan bankaların listesini de paylaştı. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Hangi kamu bankası ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların promosyon tutarları...

Hangi kamu bankası ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!

Emeklilere ek gelir niteliğindeki emekli promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Temmuz zammı sonrası müşteri kazanmak isteyen özel bankalar, promosyon yarışına girmişti. Ancak bu yarışta kamu bankaları geride kalmıştı. Konuyla ilgili gelen bir son dakika açıklamasına göre, bu yarışa kamu bankaları da dahil oldu. SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. Böylece kamu bankalarının emekli maaş promosyonu tutarları yükseldi. Peki, Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte 2022 banka banka güncel emekli promosyon ücretleri

Hangi kamu bankası ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!

KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU NETLEŞTİ!

Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

İşte SGK'nın milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon açıklaması...

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Hangi kamu bankası ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!

Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

Hangi kamu bankası ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!

Emekli promosyonu taban ücretleri belli oldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, nasıl alınır? İşte banka banka güncel emekli maaş promosyonu ücretleri

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hangi kamu bankası ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri belli oldu!

İŞTE ANLAŞMALI BANKALAR

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

5- Türkiye İş Bankası A.Ş.

6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

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