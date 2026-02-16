Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var
Giriş Tarihi: 16.02.2026 13:50

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

Türkiye genelinde konut fiyatları illere göre farklılık gösteriyor. Arz-talep dengesi, nüfus ve göç hareketleri gibi nedenlerden dolayı konut fiyatları bazı şehirlerde pahalı olurken, bazılarında daha ulaşılabilir olabiliyor. Peki hangi ilde kaç paraya ev sahibi olabilirsiniz? İşte il il ortalama konut fiyatları ve haberin detayları...

  • ABONE OL
Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

Konut fiyatları Türkiye genelinde şehirden şehre büyük farklılık gösteriyor. Bu farkın en temel nedeni, o ildeki arz–talep dengesi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik gelişmişlik düzeyi. Peki hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre konut fiyatları...

81. Kilis – 2.200.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

80. Hakkari – 2.600.000 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

79. Malatya – 2.650.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

78. Osmaniye – 2.650.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

77. Kars – 2.700.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

76. Şırnak – 2.700.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

75. Ardahan – 2.750.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

74. Bayburt – 2.750.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

73. Ağrı – 2.800.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

72. Kayseri – 2.800.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

71. Kırıkkale – 2.800.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

70. Mardin – 2.800.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

69. Bitlis – 2.850.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

68. Çankırı – 2.900.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

67. Gümüşhane – 2.900.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

66. Iğdır – 2.900.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

65. Kırşehir – 2.900.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

64. Siirt – 2.900.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

63. Şanlıurfa – 2.900.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

62. Yozgat – 2.900.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

61. Muş – 2.950.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

60. Bilecik – 3.000.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

59. Elazığ – 3.000.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

58. Niğde – 3.000.000 TL

Hangi şehirde ev kaç para? İşte illere göre ortalama konut fiyatları: Zirvede sürpriz bir isim var

57. Bingöl – 3.100.000 TL