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Haberler Yaşam Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Sizin de telefonunuz bu listede yer alıyor olabilir!
Giriş Tarihi: 18.04.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 08:57

Hangi telefonlar güncellemesini alacak? Sizin de telefonunuz bu listede yer alıyor olabilir!

, , , , , ve daha birçok telefon üreticisi güncellemesi için hazırlık yapıyor. Yeni güncellemeyle birlikte telefonlar yeni yetenekler kazanacak. Ancak tüketicilerin aklında "Benim telefonum 'ye güncellenecek mi?" sorusu var. İşte bu sorunun cevabı da belli oldu. 12 güncellemesini alacak telefonlarla ilgili liste ortaya çıktı. Lafı daha fazla uzatmadan listede hangi modellerin olduğuna birlikte bakalım.

Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Sizin de telefonunuz bu listede yer alıyor olabilir!

güncellemesi alacak telefonlar nedir? Hangi telefonlar güncellenecek? 12 güncelleme listesi belli oldu mu? Google bir yandan Android 12'nin testlerine devam ederken, diğer yandan telefon üreticileri de güncelleme için hazırlıklara başladılar.

Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Sizin de telefonunuz bu listede yer alıyor olabilir!

Güncelleme konusunda şimdiye kadar telefon üreticilerinden pek fazla açıklama gelmedi, ancak güncellemeyi alacak telefonlar modelleriyle ilgili tahminler var. Bu tahminler ve söylentilere göre bir liste ortaya çıkmış durumda.

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Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Sizin de telefonunuz bu listede yer alıyor olabilir!

Muhtemel olarak güncellemesini alacak olan telefonlar listesi şu şekilde:

Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Sizin de telefonunuz bu listede yer alıyor olabilir!

GOOGLE PIXEL

-Pixel 5
-Pixel 4a / 4a 5G
-Pixel 4/4 XL
-Pixel 3/3 XL
-Pixel 3a / 3a 5G

Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Sizin de telefonunuz bu listede yer alıyor olabilir!

XIAOMI / REDMI

-Mi 10
-Mi 10 Pro
-Mi 10T

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