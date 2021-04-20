HaberlerYaşamHangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Sizin de telefonunuz bu listede yer alıyor olabilir!
Giriş Tarihi: 18.04.2021 15:21Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 08:57
Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Sizin de telefonunuz bu listede yer alıyor olabilir!
Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme, Asus ve daha birçok telefon üreticisi Android 12 güncellemesi için hazırlık yapıyor. Yeni güncellemeyle birlikte telefonlar yeni yetenekler kazanacak. Ancak tüketicilerin aklında "Benim telefonum Andorid 12'ye güncellenecek mi?" sorusu var. İşte bu sorunun cevabı da belli oldu. Android 12 güncellemesini alacak telefonlarla ilgili liste ortaya çıktı. Lafı daha fazla uzatmadan listede hangi modellerin olduğuna birlikte bakalım.