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Haberler Yaşam Hangi Türk boyundan olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte şehir şehir Türklerin soyağacı
Giriş Tarihi: 25.11.2023 00:03 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 00:46

Hangi Türk boyundan olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte şehir şehir Türklerin soyağacı

Binlerce yıldır farklı coğrafyalarda göçebe olarak hayat süren Türkler, çok fazla alanlara dağılmıştır. Osmanlı, Göktürk, Selçuklu gibi büyük Türk devletleri, imparatorluk seviyesine ulaştı. Öte yandan, bugün bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. İl il vatandaşların hangi boylara mensup olduğu sık sık merak ediliyor. Peki, Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı…

Hangi Türk boyundan olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte şehir şehir Türklerin soyağacı

Türkler, tarih boyunca geniş coğrafyalarda hüküm sürerek dünya tarihine yön verdi. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında yapılan detaylı çalışma sonucunda Türk boylarının il il detaylı listesi çıktı. Peki siz hangi Türk boyundan olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte il il Türklerin soyağacı listesi...

Hangi Türk boyundan olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte şehir şehir Türklerin soyağacı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

Öncelikle geçmişten günümüze belli başlı Türk devletleri hangileri?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

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Hangi Türk boyundan olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte şehir şehir Türklerin soyağacı

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

Hangi Türk boyundan olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte şehir şehir Türklerin soyağacı

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

Hangi Türk boyundan olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte şehir şehir Türklerin soyağacı

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

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