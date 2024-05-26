Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hangisi Tanju Çolak'ın 1. Futbol Ligi'nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan o soru
Giriş Tarihi: 26.05.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 23:01

Hangisi Tanju Çolak'ın 1. Futbol Ligi'nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan o soru

ATV ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner olmak İster'de 26 Mayıs 2024 tarihli bölümüne bir soru damga vurdu. Sosyal medyada da araştırılan sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, Hangisi Tanju Çolak'ın 1. Futbol Ligi'nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? İşte o soru ve yanıtı

Hangisi Tanju Çolak’ın 1. Futbol Ligi’nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan o soru

En çok izlenen ve en çok kazandıran Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 26 Mayıs günü ATV'de yayınlanan son bölümünde bir soru kafaları karıştırdı. Peki, Hangisi Tanju Çolak'ın 1. Futbol Ligi'nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? İşte cevabı

Hangisi Tanju Çolak’ın 1. Futbol Ligi’nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan o soru

Hangisi, Tanju Çolak'ın Türkiye 1. Futbol Ligi'nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir?

A) Galatasaray

B) Fenerbahçe

C) Beşiktaş

D) Samsunspor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hangisi Tanju Çolak’ın 1. Futbol Ligi’nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan o soru

Cevap: Beşiktaş

Tanju Çolak,futbola Samsun Yolspor'da başladı daha sonra Samsunspor'a transfer olan, Tanju Çolak, 2'si 1.Lig olmak üzere 5 kez üst üstte, toplamda da 7 kez gol kralı olmuştur. Samsunspor'da 2 defa 1.Lig'de, 2 defa da Süper Lig'de olmak üzere 4 kez üst üstte gol kralı olmuştur. (1983-1984 1984-1985 1985-1986, 1986-1987) oldu.

Hangisi Tanju Çolak’ın 1. Futbol Ligi’nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan o soru
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hangisi Tanju Çolak’ın 1. Futbol Ligi’nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan o soru
SON DAKİKA