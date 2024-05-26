Hangisi Tanju Çolak’ın 1. Futbol Ligi’nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan o soru

Cevap: Beşiktaş



Tanju Çolak,futbola Samsun Yolspor'da başladı daha sonra Samsunspor'a transfer olan, Tanju Çolak, 2'si 1.Lig olmak üzere 5 kez üst üstte, toplamda da 7 kez gol kralı olmuştur. Samsunspor'da 2 defa 1.Lig'de, 2 defa da Süper Lig'de olmak üzere 4 kez üst üstte gol kralı olmuştur. (1983-1984 1984-1985 1985-1986, 1986-1987) oldu.