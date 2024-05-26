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Hangisi Tanju Çolak'ın 1. Futbol Ligi'nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan o soru
Giriş Tarihi: 26.05.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
23:01
Hangisi Tanju Çolak'ın 1. Futbol Ligi'nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan o soru
ATV ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner olmak İster'de 26 Mayıs 2024 tarihli bölümüne bir soru damga vurdu. Sosyal medyada da araştırılan sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, Hangisi Tanju Çolak'ın 1. Futbol Ligi'nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? İşte o soru ve yanıtı