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Haberler Yaşam “Hangisi,Güney Kore’nin kara sınır komşusunun kara sınır komşusunun kara sınır komşusudur”? İşte Milyoner'in o sorusuna yanıt!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 21:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:38

“Hangisi,Güney Kore’nin kara sınır komşusunun kara sınır komşusunun kara sınır komşusudur”? İşte Milyoner'in o sorusuna yanıt!

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 21 Temmuz günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hangisi,Güney Kore'nin kara sınır komşusunun kara sınır komşusunun kar sınır komşusudur"? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Hangisi,Güney Kore’nin kara sınır komşusunun kara sınır komşusunun kara sınır komşusudur? İşte Milyoner’in o sorusuna yanıt!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 200 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. "Hangisi,Güney Kore'nin kara sınır komşusunun kara sınır komşusunun kar sınır komşusudur"? İşte yanıtı!

Hangisi,Güney Kore’nin kara sınır komşusunun kara sınır komşusunun kara sınır komşusudur? İşte Milyoner’in o sorusuna yanıt!

Hangisi,Güney Kore'nin kara sınır komşusunun kara sınır komşusunun kar sınır komşusudur?

A-MALEZYA

B-FİNLANDİYA

C-JAPONYA

D-TÜRKİYE

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Hangisi,Güney Kore’nin kara sınır komşusunun kara sınır komşusunun kara sınır komşusudur? İşte Milyoner’in o sorusuna yanıt!

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B-FİNLANDIYA

Hangisi,Güney Kore’nin kara sınır komşusunun kara sınır komşusunun kara sınır komşusudur? İşte Milyoner’in o sorusuna yanıt!
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