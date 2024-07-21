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“Hangisi,Güney Kore’nin kara sınır komşusunun kara sınır komşusunun kara sınır komşusudur”? İşte Milyoner'in o sorusuna yanıt!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
21:38
“Hangisi,Güney Kore’nin kara sınır komşusunun kara sınır komşusunun kara sınır komşusudur”? İşte Milyoner'in o sorusuna yanıt!
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 21 Temmuz günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hangisi,Güney Kore'nin kara sınır komşusunun kara sınır komşusunun kar sınır komşusudur"? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı