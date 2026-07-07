Harita ezber bozdu! Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri listesinde o şehirlerin sırası şaşırttı...

Türkiye'nin 81 ili; sahip olduğu coğrafi çeşitlilik, ekonomik dinamikler ve yerleşim planlamaları açısından birbirlerinden tamamen farklı dünyalar sunuyor. Ülkemizin sınırları içinde öyle şehirler var ki, uçsuz bucaksız toprakları ve devasa tarım arazileriyle dünya üzerindeki birçok bağımsız Avrupa ülkesini geride bırakmayı başarıyor. Yüz ölçümü baz alınarak yapılan son resmi değerlendirmeler, Türkiye'nin en geniş ve en dar sınırlarına sahip illerini yeniden gündeme taşıdı.