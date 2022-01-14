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Haberler Yaşam MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? 14 Ocak 2022 MasterChef şampiyonu kim, Hasan Biltekin mi Eren Kaşıkçı mı?
Giriş Tarihi: 14.01.2022 21:04 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 21:19

MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? 14 Ocak 2022 MasterChef şampiyonu kim, Hasan Biltekin mi Eren Kaşıkçı mı?

MasterChef Türkiye 2021 için final günü geldi. 14 Ocak 2022 Cuma günü şampiyon olacak isim canlı yayında açıklanacak. Hasan ve Eren finale adını yazdıran iki yarışmacı oldu. İki etapta gerçekleşen final heyecanının ilk aşamasında Eren üç yemek sonunda 65 puan alarak 59 puan alan Hasan'ın önüne geçti. Avantajı yakalayan Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin arasındaki birincilik mücadelesi bugün sonlanacak. Bu kapsamda; MasterChef şampiyonu kim oldu, büyük ödülü kim kazanacak? MasterChef şampiyonu Hasan mı Eren mi oldu? MasterChef şampiyonu/birincisi canlı yayında açıklanacak!

Hasan mı Eren mi? MasterChef şampiyonu kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak? MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklanacak!

Bütün bir sezona emek vererek finale adını yazdıran Eren ve Hasan arasında, final heyecanı yaşanıyor. Canlı yayında belli olacak olan 2021 MasterChef şampiyonu için geri sayım başladı. Oluşturulan menüler ile birlikte en lezzetli tabak, jüri üyelerinden de tam not almış olacak. Büyük final heyecanı sürerken "MasterChef şampiyonu kim olacak? MasterChef şampiyonu Hasan mı Eren mi olacak?" gibi soruların yanıtları günün en önemli konusu oluyor. İşte 2021 MasterChef Türkiye şampiyonu ve final gecesi bilgileri.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLACAK? 14 OCAK 2022 CUMA

MasterChef şampiyonluk mücadelesi bugün sona eriyor. Finale adını yazdıran Hasan ve Eren arasında birinci belli olacak. Başlangıç, ana yemek ve tatlı menüsünden oluşacak tabaklar, masaya servis edilerek jüri üyelerinin beğenisine sunulacak. MasterChef puan durumuna göre; final heyecanın ilk etabında Eren avantajı yakalayarak Hasan'ın önüne geçmişti. Şimdi ise yapılacak yemeklerin ardından puan durumu netleşecek. Peki; MasterChef şampiyonu kim olacak?

İşte MasterChef Türkiye şampiyonu ve final gecesi bilgileri!

Hasan mı Eren mi? MasterChef şampiyonu kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak? MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklanacak!

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

MasterChef şampiyonu olacak ismin belirlenmesine sayılı saatler kaldı. Hasan ve Eren arasında gerçekleşen mücadele sonucunda birinci kişi canlı yayında açıklanacak ve MasterChef şampiyonu belli olacak. Yarışmacılar en lezzetli tabaklarını yapmaya başladılar. Programın ilerleyen saatlerine doğru açıklanacak olan MasterChef şampiyonu olan isim ve detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

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Hasan mı Eren mi? MasterChef şampiyonu kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak? MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklanacak!

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı halen hayatını orada sürdürmektedir.

Babasının tayinleri sebebiyle şehir şehir gezdiklerini belirten MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir. Ailecek İstanbul'a taşındıklarını söyleyen MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getirmektedir.

MasterChef 2021'in ilk turunda İmroz kuzusu yapan Eren, 3 şefden de evet alarak üçlü düellolara girmeye hak kazandı. Bahri ve Emirhan ile eşleşen yarışmacı, şeflerin istediği süt helvasını en iyi hazırlayan isim olarak final turuna kaldı.

Eren Kaşıkçı ana kadroya girdiği akşamda ise rakipleriyle birlitke Macar gulaş hazırlayıp 7 isimle birlikte final turunun bir üst etabına çıktı ve rakipleriyle birlikte hindiba bitkisinin ana ürün olarak belirlendiği bir yemek yaptı. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, 2021 MasterChef'in 12. yarışmacısı olarak seçilmeyi başardı.

Hasan mı Eren mi? MasterChef şampiyonu kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak? MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklanacak!

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır.

Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır. MasterChef'e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.

Bu sene de yine Piramit tavuk ile birinci turda jüri karşısına çıkmıştı. Somer Şef hayır oyu vermişti ve Mehmet Şef ile Danilo Şef evet demişti. "Ben olsam Serhat birincilik kazanamazdı" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacı bu sene üçlü düello turunu da geçti. Üçlü düello turunda Yiğit Gök ve Oğuzhan Öveç ile yarıştı. En iyi balık çorbasını yaparak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Hasan mı Eren mi? MasterChef şampiyonu kim olacak, büyük ödülü kim kazanacak? MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklanacak!

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLACAK?

MasterChef Türkiye 2021 ödülü, en başta büyük bir kupa olacak. Bunun yanı sıra; birinci olacak kişiye lüks bir otomobil hediye edilecek. 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020'de ise son model bir otomobil ödülü vardı.

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