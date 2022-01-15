Masterchef şampiyonu belli oldu! İşte, 2021 Masterchef Türkiye birincisinin açıklanma anı...
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Masterchef 2021 Türkiye Finali'nde birinci belli oldu! 2021 Masterchef Türkiye birincisinin açıklandığı anlarda mtluluk gözyaşları sel oldu. Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı'nın finalde verdiği mücadele sonunda 2021 Masterchef Türkiye birincisi böyle açıklandı...