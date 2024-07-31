Giriş Tarihi: 31.07.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
07:02
Haşema havuzuna alınmayan kadın SABAH’a konuştu: “Tesettür mayo ile havuza girmek doğal hakkım!”
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının, haşemayla havuza girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan site yöneticisi ile görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haşemalı olduğu için alınmayan Meral Algün (35): Tesettür mayoyla havuza girmek doğal bir haktır. Bu yapılan ayrımcılıktır.