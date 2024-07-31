Haşema havuzuna alınmayan kadın SABAH’a konuştu: “Tesettür mayo ile havuza girmek doğal hakkım!”

Ayrımcılığa uğradığımı hissettim. Ayrıca psikolojik olarak kötüydü ve moralim bozuldu. Tedirgin de oldum. Eşim yanımda değildi, kendimi nasıl savunacağımı bilemedim, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Bu nedenle çareyi olayı kayda almakta buldum" dedi.



