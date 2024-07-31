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Giriş Tarihi: 31.07.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 07:02

Haşema havuzuna alınmayan kadın SABAH’a konuştu: “Tesettür mayo ile havuza girmek doğal hakkım!”

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının, haşemayla havuza girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan site yöneticisi ile görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haşemalı olduğu için alınmayan Meral Algün (35): Tesettür mayoyla havuza girmek doğal bir haktır. Bu yapılan ayrımcılıktır.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Haşema havuzuna alınmayan kadın SABAH’a konuştu: Tesettür mayo ile havuza girmek doğal hakkım!

Düzce Akçakoca'da 27 Temmuz'da oturduğu yazlık sitenin havuzuna yasak diyerek alınmayan Meral Algün (35), yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

Haşema havuzuna alınmayan kadın SABAH’a konuştu: Tesettür mayo ile havuza girmek doğal hakkım!

Çocuklarının yanında sözlü tacize uğrayan Algün, geçen hafta aldıkları evin alımı sırasında kendilerine havuzda böyle bir yasak olduğundan bahsedilmediğini belirterek, "Haşema ile girmek yasak denince herkes dilediği kıyafetle girebiliyorken tesettür mayoya yasak getirilmesi beni üzdü.

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Haşema havuzuna alınmayan kadın SABAH’a konuştu: Tesettür mayo ile havuza girmek doğal hakkım!

Ayrımcılığa uğradığımı hissettim. Ayrıca psikolojik olarak kötüydü ve moralim bozuldu. Tedirgin de oldum. Eşim yanımda değildi, kendimi nasıl savunacağımı bilemedim, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Bu nedenle çareyi olayı kayda almakta buldum" dedi.

Haşema havuzuna alınmayan kadın SABAH’a konuştu: Tesettür mayo ile havuza girmek doğal hakkım!

Algün, polisin site havuzuna gelip 'Haşema ile girilmez' yazısını kaldırdığını aktararak "Diğerleri gibi bu havuza girmek benim de hakkım.

Haşema havuzuna alınmayan kadın SABAH’a konuştu: Tesettür mayo ile havuza girmek doğal hakkım!

Diğerleri istediği mayo ile nasıl giriyorsa ben de tesettür mayomla havuza girebilirim. Yasak yazısının kaldırılmasından mutlu oldum. Okul açılana kadar yazlıkta kalacağım.

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