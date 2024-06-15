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Hatay bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Hatay’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
17:30
Hatay bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Hatay’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Hatay bayram namazı saati araştırmaları bölge halkının gündeminde. Diyanet tarafından açıklanan bayram namazı vakitleri il il takip ediliyor. Kurban Bayramı'nın başladığı gün olan 16 Haziran'da eda edilecek namaz öncesinde vakti kaçırmak istemeyenler son kontrollerini yapıyor. Peki; 2024 Hatay'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…