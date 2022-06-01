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Haberler Yaşam Hatay'da Gezilecek Yerler - Hatay Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:36

Hatay'da Gezilecek Yerler - Hatay Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Hatay, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde, Akdeniz'in doğu ucunda kıyılarında olan ve tarihin en görkemli eserlerine ev sahipliği yapan Türkiye'nin önemli şehirlerinden bir tanesidir. Geçmiş tarihte tek başına bir devlet iken daha sonra Türkiye'ye bağlanan bu şehir, şu anki konumu itibariyle Türkiye'nin en kalabalık 13. şehri. Doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve yemek kültürü ile Hatay gezilmesi gereken iller arasında yer alıyor. Hatay'da gezilecek yerler neresidir? Sorusunu merak edenler için güzel bir liste hazırladık. Hatay gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar için listemize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Hatay’da Gezilecek Yerler - Hatay Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Farklı dinlerin bir arada yaşadığı ve huzur bulduğu, Amanos Dağları ile doğal güzellerin ön plana çıktığı Hatay'da farklı ırklardan turistler görmek mümkün. Gezilecek yerler açısında birçok tarihi mekâna ev sahipliği yapmaktadır. Hatay, köklü tarihi ile turistlere zengin seçenekler sunmaktadır. Medeniyetler beşiği olarak adlandırılan Hatay, tarih boyunca elde tutulmak istenen yer olmuştur. Türkiye'nin sınırında yer alan ve Akdeniz iklimini taşıyan Hatay'da müzeler, şelaleler, kiliseler, hanlar, çarşılar ve birçok turistik mekanlar yer almaktadır. Hatay'ın il merkezinde, Antakya'da yer alan Hatay Arkeoloji Müzesi turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerden bir tanesidir. Hatay'da görülmesi gereken tarihi turistik mekanları ve Hatay çevresi gezilecek doğal mekanları hazırladık. İşte Hatay'da gezilecek 80 farklı yer…

Hatay’da Gezilecek Yerler - Hatay Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Hatay'da Gezilecek Yerler

  • Hatay Arkeoloji Müzesi
  • Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi
  • Vespasianus - Titus Tüneli
  • Beşikli Mağara
  • Harbiye Şelalesi
  • Habib-i Neccar Camii
  • İskenderun Nihal Atakaş Camii
  • Musa Ağacı
  • ST. Simon Manastırı
  • Arsuz Hatay Plajı
  • Burnaz Plajı
  • Kanyon park
  • Çevlik Plajı
  • Zeus Antik
  • Büyük Antakya Parkı
  • İskenderun Deniz Müzesi
  • Antakya Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Müzesi
  • Erzin İçmeleri
  • KARAAGAÇ PLAJ TAKSİ
  • Fransız Askeri Mezarlığı
  • Yenişehir Gölü
  • İlkkurşun Müzesi
  • Ulu Cami
  • Antakya Uzun Çarşı
  • Payas Kalesi
  • İskenderun Millet Parkı
  • Sogukoluk Hatay
  • Kara Magara
  • İssos Harabeleri
  • Atatürk Parkı
  • HZ.HIZIR A.S. TÜRBESİ
  • Belen Geçidi
  • Gözcüler Plajı
  • ALTINÖZÜ CAM TERAS
  • Belen Geçidi Tabiat Parkı
  • Dörtyol Belediyesi Aile Halk Plajı
  • Zeus Yüzme Havuzu
  • St. Pierre Anıt Müzesi
  • Antakya kalesi
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Hatay’da Gezilecek Yerler - Hatay Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
  • Yeniyurt Belediyesi Aile Plajı
  • Hatay Şehir Müzesi
  • Geçilmez Kanyonu
  • Musa Dağı
  • Batıayaz Köprüsü
  • Cin Kule
  • Cehennem Kayıkçısı
  • Micana Rhosus Beach
  • 2. Selim Camii
  • Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatı Koruma Alanı
  • Zeytinyağı müzesi
  • Harmankaya Tepesi
  • Yanan taş
  • Tarım Müzesi
  • Antik Cam Evi - Antakya Cam Evi (Şadi Asfuroğlu)
  • Lunapark
  • Antakya Belediyesi El Sanatları Müzesi
  • Trajan Su Kemeri
  • Üçağızlı Mağarası
  • ATATÜRK ANITI
  • Seyh yusuf ebu turhan turbesi
  • Topaktaş Yaylası
  • Yeşilyazı Asma Köprü SAMANDAĞ HATAY
  • Tokaçlı Zeytin Müzesi
  • iskenderun körfezi
  • İskenderun Anıt Meydanı
  • Tmolus Dağı
  • Cerebli (Bahret)
  • Kanuni Sultan Süleyman Cami
  • Hatay Yamaç Paraşütü
  • Kartal Tepesi
  • Kinet Höyük
  • Dor Mabedi, Çevlik
  • Turunçgiller Parkı
  • Şelale, Antakya
  • Hatay Altınözü Yunushanı Gelinler Dağı Nekropolü
  • İskenderun Lunapark
  • Antakya Türk Katolik Kilisesi
  • Dörtyol Dörttaş Sahili
  • ÇETENLİ KÖYÜ ZİKİR
  • Kılıç Dağı
Hatay’da Gezilecek Yerler - Hatay Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  • Hatay Altınözü Yunushanı Gelinler Dağı Nekropolü
  • Antakya Türk Katolik Kilisesi
  • Dor Mabedi, Çevlik
  • Kanuni Sultan Süleyman Cami
  • Tokaçlı Zeytin Müzesi
  • Trajan Su Kemeri
  • Antik Cam Evi - Antakya Cam Evi (Şadi Asfuroğlu)
  • Cehennem Kayıkçısı
  • Cin Kule
  • St. Pierre Anıt Müzesi
  • Antakya kalesi
  • HZ.HIZIR A.S. TÜRBESİ
  • Ulu Cami
  • Fransız Askeri Mezarlığı
  • ST. Simon Manastırı
  • Beşikli Mağara
  • Hatay Arkeoloji Müzesi
  • Vespasianus - Titus Tüneli
  • Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi
Hatay’da Gezilecek Yerler - Hatay Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Hatay Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  • Harbiye Şelalesi
  • Arsuz Hatay Plajı
  • Kanyon park
  • Çevlik Plajı
  • Zeus Antik
  • Erzin İçmeleri
  • İskenderun Millet Parkı
  • Atatürk Parkı
  • Belen Geçidi
  • Dörtyol Belediyesi Aile Halk Plajı
  • Geçilmez Kanyonu
  • Harmankaya Tepesi
  • Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatı Koruma Alanı
  • Yanan taş
  • Üçağızlı Mağarası
  • Yeşilyazı Asma Köprü SAMANDAĞ HATAY
  • Topaktaş Yaylası
  • İskenderun körfezi
  • Cerebli (Bahret)
  • Kartal Tepesi
  • Dörtyol Dörttaş Sahili
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