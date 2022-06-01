Haberler Yaşam Hatay'da Gezilecek Yerler - Hatay Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:36

Hatay'da Gezilecek Yerler - Hatay Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Hatay, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde, Akdeniz'in doğu ucunda kıyılarında olan ve tarihin en görkemli eserlerine ev sahipliği yapan Türkiye'nin önemli şehirlerinden bir tanesidir. Geçmiş tarihte tek başına bir devlet iken daha sonra Türkiye'ye bağlanan bu şehir, şu anki konumu itibariyle Türkiye'nin en kalabalık 13. şehri. Doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve yemek kültürü ile Hatay gezilmesi gereken iller arasında yer alıyor. Hatay'da gezilecek yerler neresidir? Sorusunu merak edenler için güzel bir liste hazırladık. Hatay gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar için listemize göz atmanızı tavsiye ederiz.