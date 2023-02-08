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Haberler Yaşam Hatay deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 08.02.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 14:55

Hatay deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

A Haber Hatay arama kurtarma çalışmaları canlı izle ekranı… 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi büyük yıkıma yol açtı. Birçok ilin etkilendiği depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Türkiye, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım etmek ve yaraları sarmak için adeta tek yürek oldu. Enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken A Haber ekibi bölgeden anlık ve canlı yayın ile son dakika gelişmeleri paylaşıyor. İşte A Haber - Atv canlı izle ekranı...

Hatay deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

A Haber ekibi Hatay depremi son durum ve gelişmeleri naklen paylaşıyor! Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde çok sayıda bina yıkıldı ve hasar aldı. 10 ili vuran deprem faciasında can kayıpları artarken enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu noktada tüm Türkiye, canlı yayında kurtarma çalışmalarından gelecek iyi haberleri bekliyor. Bölgedeki gelişmeler "A haber canlı izle" ekranı üzerinden takip edilebiliyor. İşte A haber canlı izle ekranı ve Hatay deprem son durum.

Hatay deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

AHaber CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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Hatay deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Hatay deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunduktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Hatay deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

BİLANÇOYU AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Şubat 2023 saat 13.53 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 133 kişinin yaralandığını açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu. Ve bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'ta depremin ilk adımını buradan yaşadık ve ondan sonrada dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744.

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