Hatay deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

A Haber Hatay arama kurtarma çalışmaları canlı izle ekranı… 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi büyük yıkıma yol açtı. Birçok ilin etkilendiği depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Türkiye, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım etmek ve yaraları sarmak için adeta tek yürek oldu. Enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken A Haber ekibi bölgeden anlık ve canlı yayın ile son dakika gelişmeleri paylaşıyor. İşte A Haber - Atv canlı izle ekranı...