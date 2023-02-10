Hatay’a dört koldan yardım

Kahramanmaraş merkezli deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Hatay başta olmak üzere toplam 10 il, sarsıntıdan etkilenerek adeta enkaza döndü. Meydana gelen facianın ardından Türkiye, hem arama kurtarma hem de yardım için adeta seferberlik ilan etti.

