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Haberler Yaşam Hatay’a dört koldan yardım
Giriş Tarihi: 10.02.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 19:56

Hatay’a dört koldan yardım

Tarihin en büyük deprem felaketinin yaşandığı Hatay için tüm Türkiye seferber oldu. Depremin 48. saati dolmadan şehirde sahra hastanesi kuruldu. Bölgenin yaralarının sarılması adına yardım kampanyaları çığ gibi büyüdü. Devlet millet el ele vererek, depremin yaralarını sarmaya başladı. AFAD mağdurlar için 300'ü aşkın çadır kurdu, Kızılay ise mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koştu.

Muhammed UZUN
KORAY TAŞDEMİR
Hatay’a dört koldan yardım

Kahramanmaraş merkezli deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Hatay başta olmak üzere toplam 10 il, sarsıntıdan etkilenerek adeta enkaza döndü. Meydana gelen facianın ardından Türkiye, hem arama kurtarma hem de yardım için adeta seferberlik ilan etti.

Hatay’a dört koldan yardım

YÜZBİNLERCE YARDIM KOLİSİ

Tüm imkanlarını seferber eden devlet, bütün kurumlarıyla bölgeye koştu. Hızlıca Hatay'a intikal eden kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Aynı zamanda giyecekten battaniyeye, gıdadan ilaca kadar özenle hazırlanan 100 binlerce yardım kolisinin bölgeye sevki devam ediyor.

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Hatay’a dört koldan yardım

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Depremde vefat eden ve kimliği belirlenen vatandaşlar, Sahra Hastanesi'nin bahçesinde bekletiliyor. Vefat eden yakınlarını bulmak isteyenler bu alana gelip yakınlarını teşhis ediyorlar. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurulan Sahra hastanesinde göçük altından çıkarılan yaralıların tedavisi son hızla devam ediyor. Aynı zamanda ilaca ihtiyacı olan vatandaşlar kurulan çadırlardan gerekli ilaçları temin edebiliyorlar.

Hatay’a dört koldan yardım

HER ŞEHİRDEN AMBULANS

Devlet kurumlarının yanı sıra sivil yerel yönetimler de adeta zamanla yarışarak elinden geleni yapıyor. Türkiye'nin her şehrinden deprem bölgesine nakil ambulanslar geldi. İstanbul, Ankara, Antalya, Sivas, Bursa, Erzurum ve İsparta gibi pek çok kentte görev yapan, içerisinde tıbbi malzemelerinin bulunduğu ambulanslar, enkazdan çıkarılan yaralıların hastaneye naklini gerçekleştiriyor.

Hatay’a dört koldan yardım

ÇADIRLAR KURULDU

Evleri harabeye dönen kışın ortasında kalan depremzedelerin imdadına AFAD yetişti. AFAD, mağdurlar için Yeni Hatay Stadyumunun otoparkında 300'ü aşkın çadır kurdu.

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