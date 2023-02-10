Giriş Tarihi: 10.02.2023 19:55
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
19:56
Hatay’a dört koldan yardım
Tarihin en büyük deprem felaketinin yaşandığı Hatay için tüm Türkiye seferber oldu. Depremin 48. saati dolmadan şehirde sahra hastanesi kuruldu. Bölgenin yaralarının sarılması adına yardım kampanyaları çığ gibi büyüdü. Devlet millet el ele vererek, depremin yaralarını sarmaya başladı. AFAD mağdurlar için 300'ü aşkın çadır kurdu, Kızılay ise mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koştu.