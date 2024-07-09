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Hatay'daki depremzede şoku yaşadı! Konteynerdeki hırsızlık yok artık dedirtti: Evdeki prizi bile...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
10:36
Hatay'daki depremzede şoku yaşadı! Konteynerdeki hırsızlık yok artık dedirtti: Evdeki prizi bile...
Duyanları hayrete düşeren olay Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleşti. Depremzede vatandaş kaldığı konteynerde hayatının şokunu yaşadı. Hırsızlığa uğrayan vatandaşın kaldığı yerdeki prizi bile çalındı. İşte tüm detaylar...