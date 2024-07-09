Hatay’daki depremzede şoku yaşadı! Konteynerdeki hırsızlık yok artık dedirtti: Evdeki prizi bile...

EVDEKİ PRİZ BİLE ÇALINDI...

Kız kardeşinin 2 gündür kendilerinde misafir olduğunu ve bu süreçte konteynerin hırsızların hedefi olduğunu ifade eden Ahmet Küçük, "Buraya benim kız kardeşimin konteyneri var. 2 gün önce bize kalmaya geldiler. Dün gecede hırsızlar içeri girmişler. Hırsızlar tamamen buzdolabını boşaltmışlar. Dolaptaki bütün etleri almışlar. Hırsızlar yenilebilir her şeyi almışlar. Çamaşır makinesini de almışlar. Arka pencereden içeriye girip televizyon, elektrikli süpürge ve elektrikli soğutucu ne varsa almışlar.